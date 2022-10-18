Турция испытала над Черным морем секретную баллистическую ракету, - Bloomberg

Издание со ссылкой на источники отмечает, что испытательный пуск был проведен с мобильной платформы на аэродроме недалеко от портового города Ризе около 07:00 по местному времени. Ракета пролетела порядка 560 километров и упала возле побережья Синопа.

Также сообщается, что разработка ракеты в рамках секретного проекта "Тайфун" осуществлялась несколько лет. На данный момент турецкая оборонная промышленность не разглашает какую-либо информацию о нем.

Отметим, в 2019 году Турция получила от России передовую систему С-400 в надежде, что сотрудничество с Москвой позволит ей разработать собственную систему противоракетной обороны. В ответ США ввели санкции против Турции и запретили поставки истребителей пятого поколения F-35.