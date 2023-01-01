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Турция успешно опробовала собственную систему ПВО

Фото: Турция успешно испытала собственную систему ПВО Siper (twitter.com 64_gma)
Автор: Карина Левицкая

Турция успешно завершила испытание собственного высотного зенитно-ракетного комплекса большой дальности Siper.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Департамента оборонной промышленности Турции Исмаила Демира в Twitter.

По словам Демира, их система в ходе испытаний поразила цель на расстоянии более 100 километров.

"Новогодний подарок турецкой нации: местная турецкая ракета противовоздушной обороны дальнего радиуса действия Siper успешно прошла испытательный огонь и поразила цель", - заявил глава администрации оборонной промышленности.

Правительство Турции планирует уже в 2023 году поставлять собственное ПВО в вооруженные силы страны. Согласно планам Турции, к 2026 году SIPER должна составлять основу национальной ПВО.

Напомним, на днях в одном из ресторанов турецкого города Айдын раздался взрыв, и в результате чего есть жертвы.

Ранее мы писали, что в Турции произошел взрыв на грузовом судне, среди пострадавших есть украинец.

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ТурцияПВО