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Турция сократила импорт российской нефти после атак Украины в Черном море

16:59 14.08.2026 Пт
2 мин
Черноморские атаки уже меняют нефтяные маршруты
aimg Анастасия Никончук
Турция сократила импорт российской нефти после атак Украины в Черном море Фото: нефтяной танкер (GettyImages)
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Турция сократила закупки нефти из российских портов в июле и готовится уменьшить объем поставок в августе. Причиной стали перебои с экспортом через российские черноморские терминалы после атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Турция снизила импорт российской нефти

В июле Турция получила около 900 тысяч тонн нефти из российских портов против 1,2 млн тонн месяцем ранее.

При этом поставки через Черное море сократились вдвое: более 300 тысяч тонн против 600 тысяч тонн в июне. Об этом свидетельствуют данные LSEG.

Перебои с экспортом произошли на фоне усиления украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

В июле отгрузки через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сократились примерно на 20%, а загрузки в порту Новороссийска проходили нестабильно.

В августе поставки могут стать еще меньше

Согласно данным LSEG, в августе Турция может получить около 200 тысяч тонн нефти из российских черноморских портов.

Ожидается прибытие двух танкеров с казахстанской нефтью KEBCO. При этом поставки CPC Blend или Urals в Турцию пока не запланированы.

Трейдеры отмечают, что Турция начала диверсифицировать источники сырья, чтобы компенсировать перебои в Черном море.

В августе страна также намерена провести редкий импорт нефти из Бразилии и Гайаны.

Турция ранее критиковала атаки на связанные с Россией танкеры вблизи своих вод, заявляя, что такие инциденты создают риски для безопасности судоходства и региональной торговли.

Напоминаем, что с начала августа украинские беспилотники атаковали 10 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, что составляет почти треть объектов, связанных преимущественно с крупнейшими нефтяными компаниями РФ. По данным Bloomberg, новые удары усилили давление на топливные поставки в стране-агрессоре.

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