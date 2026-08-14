Турция сократила импорт российской нефти после атак Украины в Черном море
Турция сократила закупки нефти из российских портов в июле и готовится уменьшить объем поставок в августе. Причиной стали перебои с экспортом через российские черноморские терминалы после атак украинских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Турция снизила импорт российской нефти
В июле Турция получила около 900 тысяч тонн нефти из российских портов против 1,2 млн тонн месяцем ранее.
При этом поставки через Черное море сократились вдвое: более 300 тысяч тонн против 600 тысяч тонн в июне. Об этом свидетельствуют данные LSEG.
Перебои с экспортом произошли на фоне усиления украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру.
В июле отгрузки через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сократились примерно на 20%, а загрузки в порту Новороссийска проходили нестабильно.
В августе поставки могут стать еще меньше
Согласно данным LSEG, в августе Турция может получить около 200 тысяч тонн нефти из российских черноморских портов.
Ожидается прибытие двух танкеров с казахстанской нефтью KEBCO. При этом поставки CPC Blend или Urals в Турцию пока не запланированы.
Трейдеры отмечают, что Турция начала диверсифицировать источники сырья, чтобы компенсировать перебои в Черном море.
В августе страна также намерена провести редкий импорт нефти из Бразилии и Гайаны.
Турция ранее критиковала атаки на связанные с Россией танкеры вблизи своих вод, заявляя, что такие инциденты создают риски для безопасности судоходства и региональной торговли.
Напоминаем, что с начала августа украинские беспилотники атаковали 10 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, что составляет почти треть объектов, связанных преимущественно с крупнейшими нефтяными компаниями РФ. По данным Bloomberg, новые удары усилили давление на топливные поставки в стране-агрессоре.