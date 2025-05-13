Турция за сильную Украину, но с компромиссами: эксперт объяснила позицию Эрдогана

"Турция хочет, чтобы Украина выжила и стала сильной и устойчивой страной с побережьем Черного моря. Она давно выступает за переговоры о прекращении войны и не очень чувствительна к территориальному компромиссу, но она очень чувствительна к тому, чтобы Украина оставалась сильной структурой с тесными отношениями с Западом и Турцией", - считает Айдынташбаш.

По ее мнению, Эрдоган выступает за сбалансированные отношения между Россией и Украиной даже несмотря на разочарование по этому поводу среди западных партнеров Турции.

"Турецкое понимание заключалось в том, что в конце концов должны быть переговоры с определенными территориальными компромиссами для Украины по Донбассу. И турецкое восприятие - что мы приближаемся к этому моменту. Чем быстрее закончится война, тем лучше для Украины и для региона", - говорит эксперт.

Как повлияет Турция на переговоры

Эксперт отметила, что посредничество Турции в переговорах Украины и России имеет общие черты с подходом США к переговорам.

"Я думаю, что очень важно видеть на этом этапе, что каждый пытается быть честным посредником. Он (Эрдоган - ред.) не собирается давить на Украину, но реалистично оценивает последствия. Поэтому в определенном смысле его роль очень похожа на роль, которую играют Соединенные Штаты", - рассказала она.

По ее словам, Турция не готова к тому, чтобы Украина потеряла свою геополитическую идентичность. Ведь там понимают, что украинцам нужен суверенный, сильный и независимый выбор относительно того, где они хотят быть. А для этого, по мнению Турции, война должна закончиться.

"Поэтому разговор между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским, вероятно, будет касаться конечного результата, конечной цели всего этого, а также модальностей мирных переговоров", - подчеркнула Айдынташбаш.