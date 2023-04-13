Турция начала экспорт природного газа в Болгарию

Министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что такое сотрудничество имеет большое значение для энергетической безопасности Болгарии.

"Это важно не только для Болгарии, но и для всей Юго-Восточной и Центральной Европы. Мы видим Турцию как надежного партнера и обязательно расширяем наше сотрудничество", - сказал он.

Отмечается, что соглашение было подписано 3 января 2023 года и предусматривает транспортировку 1,5 млрд кубических метров газа в год. Продлится она 13 лет.

"Сегодняшняя поставка составит примерно 55 миллионов кубических метров, но у нас будет всего 1,5 миллиарда кубических метров в год. Эта мощность может развиваться в направлении увеличения объемов с увеличением спроса. Технически у нас есть такая возможность", - заявил генеральный директор BOTAŞ Бурхан Озджан.