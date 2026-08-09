Турция разблокировала Черное море для танкеров после паузы, - Bloomberg

Турция возобновила разрешение на проход торговых судов через свои проливы в направлении Черного моря. Движение танкеров и контейнеровозов возобновилось после нескольких дней неопределенных задержек из-за риска безопасности в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным отслеживания судов, нефтяной танкер Aegean Dream зашел в пролив Дарданеллы в воскресенье, 9 августа, после ожидания с четверга.
Его конечная точка назначения - терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском Новороссийске. Также в воскресенье утром водный путь прошел контейнеровоз Mehmet Kahveci A, также направлявшийся в Новороссийск.
Ранее Генеральное управление береговой безопасности Турции сообщало судам, направляющимся в порты Украины и России, о временном прекращении выдачи транзитных разрешений.
Официальные объяснения причин такого шага турецкие власти и Министерство транспорта не предоставили.
Задержки движения совпали с ростом беспокойства турецкой стороны по безопасности гражданского судоходства.
В последнее время в Черном море участились нападения на торговые суда, в том числе ходящие под флагом Турции или принадлежащие турецким компаниям.
В этой связи Анкара предложила сторонам конфликта временно прекратить удары по гражданскому флоту.
По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, страна обратилась к Украине и РФ с призывом объявить ограничения на атаки в черноморской акватории.
"У нас есть несколько мер по этому вопросу, которые мы представили нашему президенту. Мы их внедряем", - заявил глава МИД Турции.
Кроме того, по данным источников среди американских чиновников, Украина согласилась содействовать обеспечению безопасного прохода для отдельных нероссийских нефтяных танкеров.
Напомним, накануне стало известно, что Турция ограничила проход судов в Черное море из-за всплеска атак в регионе. Тогда временные меры касались гражданского флота, направлявшегося в порты Украины и России.
Позже Анкара официально обратилась к обеим сторонам с предложением прекратить огонь по гражданским объектам.
В частности, Турция призвала Украину и Россию объявить мораторий на удары по торговым судам в черноморской акватории, о чем заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан.