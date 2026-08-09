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Турция разблокировала Черное море для танкеров после паузы, - Bloomberg

20:15 09.08.2026 Вс
2 мин
Суда снова направляются в Новороссийск
aimg Сергей Козачук
Фото: Турция возобновила транзит судов в черноморские порты (Getty Images)

Турция возобновила разрешение на проход торговых судов через свои проливы в направлении Черного моря. Движение танкеров и контейнеровозов возобновилось после нескольких дней неопределенных задержек из-за риска безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Детали возобновления движения

По данным отслеживания судов, нефтяной танкер Aegean Dream зашел в пролив Дарданеллы в воскресенье, 9 августа, после ожидания с четверга.

Его конечная точка назначения - терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском Новороссийске. Также в воскресенье утром водный путь прошел контейнеровоз Mehmet Kahveci A, также направлявшийся в Новороссийск.

Ранее Генеральное управление береговой безопасности Турции сообщало судам, направляющимся в порты Украины и России, о временном прекращении выдачи транзитных разрешений.

Официальные объяснения причин такого шага турецкие власти и Министерство транспорта не предоставили.

Угрозы безопасности и предложение моратория

Задержки движения совпали с ростом беспокойства турецкой стороны по безопасности гражданского судоходства.

В последнее время в Черном море участились нападения на торговые суда, в том числе ходящие под флагом Турции или принадлежащие турецким компаниям.

В этой связи Анкара предложила сторонам конфликта временно прекратить удары по гражданскому флоту.

По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, страна обратилась к Украине и РФ с призывом объявить ограничения на атаки в черноморской акватории.

"У нас есть несколько мер по этому вопросу, которые мы представили нашему президенту. Мы их внедряем", - заявил глава МИД Турции.

Кроме того, по данным источников среди американских чиновников, Украина согласилась содействовать обеспечению безопасного прохода для отдельных нероссийских нефтяных танкеров.

Обострение в Черном море

Напомним, накануне стало известно, что Турция ограничила проход судов в Черное море из-за всплеска атак в регионе. Тогда временные меры касались гражданского флота, направлявшегося в порты Украины и России.

Позже Анкара официально обратилась к обеим сторонам с предложением прекратить огонь по гражданским объектам.

В частности, Турция призвала Украину и Россию объявить мораторий на удары по торговым судам в черноморской акватории, о чем заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан.

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