Турция с начала года вводит налог на проживание для туристов: подробности
Начиная с 1 января 2023 г. в Турции вступает в силу налог на услуги по ночевке в гостиницах, мотелях и базах отдыха.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg HT.
Отмечается, что налог планировали ввести еще 1 апреля 2020 года, однако идею отложили на 2 года из-за пандемии коронавируса.
Объектами налогообложения определены услуги по ночлегу, которые предоставляются в:
- отелях;
- мотелях;
- базах отдыха;
- хостелах;
- пансионатах;
- кемпинге;
- шале;
- горных домах.
Ставка налога установлена в размере 2%.
В то же время, от налогообложения освобождаются услуги, которые предоставляются студентам в студенческих общежитиях, хостелах и лагерях.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Турция недавно придумала, как решить проблему россиян с подсанкционной картой "Мир".
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