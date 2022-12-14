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Турция с начала года вводит налог на проживание для туристов: подробности

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Среда 14 декабря 2022 11:48
Турция с начала года вводит налог на проживание для туристов: подробности Фото: Турция с начала года вводит налог на проживание для туристов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 1 января 2023 г. в Турции вступает в силу налог на услуги по ночевке в гостиницах, мотелях и базах отдыха.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg HT.

Отмечается, что налог планировали ввести еще 1 апреля 2020 года, однако идею отложили на 2 года из-за пандемии коронавируса.

Объектами налогообложения определены услуги по ночлегу, которые предоставляются в:

  • отелях;
  • мотелях;
  • базах отдыха;
  • хостелах;
  • пансионатах;
  • кемпинге;
  • шале;
  • горных домах.

Ставка налога установлена в размере 2%.

В то же время, от налогообложения освобождаются услуги, которые предоставляются студентам в студенческих общежитиях, хостелах и лагерях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Турция недавно придумала, как решить проблему россиян с подсанкционной картой "Мир".

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