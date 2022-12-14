Турция с начала года вводит налог на проживание для туристов: подробности

Начиная с 1 января 2023 г. в Турции вступает в силу налог на услуги по ночевке в гостиницах, мотелях и базах отдыха.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg HT .

Отмечается, что налог планировали ввести еще 1 апреля 2020 года, однако идею отложили на 2 года из-за пандемии коронавируса.

Объектами налогообложения определены услуги по ночлегу, которые предоставляются в:

отелях;

мотелях;

базах отдыха;

хостелах;

пансионатах;

кемпинге;

шале;

горных домах.

Ставка налога установлена в размере 2%.

В то же время, от налогообложения освобождаются услуги, которые предоставляются студентам в студенческих общежитиях, хостелах и лагерях.