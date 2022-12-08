Турция планирует добиться от России 25% скидки на импорт газа, - Bloomberg

Соглашение с Россией, как пишет издание, может ослабить давление на турецкую лиру и помочь президент Турции Реджепу Тайипу Эрдогану избежать повышения цен на энергоносители в преддверии выборов следующего года.

В то же время, Анкара желает, чтобы скидка распространялась на платежи 2023 года и некоторые предыдущие платежи, которые были осуществлены еще в 2022 году. В противном случае Турция будет добиваться отсрочки платежей до 2024 года.

Россия поставила около 59 млрд кубометров газа, которые Турция импортировала в прошлом году. По словам Эрдогана, общий счет Анкары на энергию в 2022 году может достигнуть 100 млрд долларов, что, со своей стороны, вдвое больше чем в прошлом.

Отмечается, что энергетические отношения между Турцией и Россией усиливаются, несмотря на то, что Эрдоган занимает осторожную позицию относительно войны в Украине. В то же время президент Турции поддержал предложение главы Кремля Владимира Путина о создании газового хаба в его стране для транспортировки топлива в Европу. Некоторые из официальных лиц отвергли эту идею обвинив Москву в использовании энергетических поставок в качестве оружия в войне.

Венгрия в это время заявила, что "Газпром" позволит ей отсрочить платежи за газ, которые она должна осуществить в течение следующих полугода.