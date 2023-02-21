Турция после землетрясений планирует построить до 300 тысяч домов

Эрдоган сказал, что около 118 000 зданий либо серьезно пострадали в результате землетрясения, либо нуждаются в срочном сносе, либо вовсе упали.

Он пообещал, что в марте начнутся восстановительные работы по строительству 199 739 домов, в том числе более 130 000 в наиболее пострадавших провинциях Хатай, Кахраманмараш и Малатья.

"Ни одно из этих зданий не будет выше трех или четырех этажей", - подчеркнул президент Турции после того, как землетрясение привело к обрушению многоэтажек.

Он сказал, что новые дома будут возводиться далеко от линий разломов, "ближе к горам, что защитит от проблем, вызванных мягкой почвой".

"В течение года мы начнем переселять наших граждан, живущих в палатках и контейнерных городках, в их крепкие, безопасные и удобные дома", - добавил Эрдоган.

По его словам, после визита в пострадавшие районы провинции Хатай государство предоставило убежище примерно 1,6 миллионам человек в регионе. Спасатели извлекли из-под завалов 114 834 человека. Поисково-спасательные работы были прекращены в девяти провинциях, но по состоянию на воскресенье продолжались в Хатае и Кахраманмараше.

"Мы построим новые Антакью, Искендерун, Арсуз", - сказал президент, имея в виду города в Хатае, разрушенные землетрясением.