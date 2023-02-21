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Турция после землетрясений планирует построить до 300 тысяч домов

Фото: власти Турции планируют отстроить разрушенный землетрясением регион (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Власти Турции построят почти 200 000 новых домов в юго-восточном регионе страны, разрушенного в результате стихийного бедствия две недели назад. Здания не будут превышать 4 этажа.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина, со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu .

Эрдоган сказал, что около 118 000 зданий либо серьезно пострадали в результате землетрясения, либо нуждаются в срочном сносе, либо вовсе упали.

Он пообещал, что в марте начнутся восстановительные работы по строительству 199 739 домов, в том числе более 130 000 в наиболее пострадавших провинциях Хатай, Кахраманмараш и Малатья.

"Ни одно из этих зданий не будет выше трех или четырех этажей", - подчеркнул президент Турции после того, как землетрясение привело к обрушению многоэтажек.

Он сказал, что новые дома будут возводиться далеко от линий разломов, "ближе к горам, что защитит от проблем, вызванных мягкой почвой".

"В течение года мы начнем переселять наших граждан, живущих в палатках и контейнерных городках, в их крепкие, безопасные и удобные дома", - добавил Эрдоган.

По его словам, после визита в пострадавшие районы провинции Хатай государство предоставило убежище примерно 1,6 миллионам человек в регионе. Спасатели извлекли из-под завалов 114 834 человека. Поисково-спасательные работы были прекращены в девяти провинциях, но по состоянию на воскресенье продолжались в Хатае и Кахраманмараше.

"Мы построим новые Антакью, Искендерун, Арсуз", - сказал президент, имея в виду города в Хатае, разрушенные землетрясением.

Напомним, в результате землетрясений в Турции количество погибших уже возросло до более чем 42 тысяч человек.

Также в Турции зафиксированы новые землетрясения в заливе Хатай. Власти заявляют о 6 погибших и300 пострадавших.

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Турция