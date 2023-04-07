RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция поддерживает скорейшее завершение войны РФ против Украины путем переговоров

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Турция поддерживает скорейшее завершение войны захватнической России против Украины путем мирных переговоров и готова содействовать этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре провел переговоры с российским министром Сергеем Лавровым.

Чавушоглу отметил, что политики, в частности, обсудили региональные вопросы, в том числе и Украину.

"Мы заявили, что война должна быть закончена как можно быстрее переговорами, и мы повторили, что мы, как Турция, готовы оказать лучшую поддержку", - сказал он.

Так, он заявил Турция контактирует с обеими сторонами, чтобы продвинуть диалог.

Чавушоглу отметил, что Анкара также поддерживает шаги по продолжению "зерновой инициативы".

"Мы придаем важное значение продолжению соглашения. Этот мировой кризис особенно важен для уменьшения проблемы, с которой сталкивается каждое домохозяйство в мире", - добавил он.

Напомним, ранее в Турции заявляли, что хотят вернуть РФ и Украину за стол мирных переговоров.

Кроме того, глава МИД Турции поддержал требования РФ по разблокированию экспорта российских удобрений и зерна для продолжения действия "зернового соглашения".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияРоссийская ФедерацияВойна России против Украины