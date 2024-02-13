Турция может заблокировать назначение Рютте на должность генсека НАТО, - Bloomberg

Отмечается, что Турция стремится обеспечить, чтобы Рютте, или любой другой кандидат, не имел предвзятого отношения к членам альянса в Европейском союзе, и, в частности, чтобы он не подвергался давлению со стороны Греции и Кипра. Обе страны по-прежнему находятся в ссоре с Анкарой из-за давних территориальных конфликтов.

Турция также хочет, чтобы Рютте позволил Анкаре включиться в партнерские отношения НАТО с ЕС и убедиться, что между союзниками по НАТО не будет ограничений на оборонный экспорт.

"Руководство страны в принципе благосклонно относится к тому, чтобы Рютте занял место текущего генерального секретаря Йенса Столтенберга", - пишет издание.

Какие шаги уже были сделаны

В июле правительство Нидерландов сняло ограничения на продажу оружия Турции, более чем через три года после того, как оно приостановило их после военного вторжения Анкары в северную Сирию.

Это решение последовало за согласием Турции поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО после нескольких месяцев переговоров.

По словам источников, Турция еще не передала Рютте свой список запросов. Премьер Нидерландов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смягчили свои отношения и восстановили связи после обострения напряженности между двумя странами еще в 2017 году.

Что предшествовало

Ранее Bloomberg уже писало, что сторонники нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте настаивают на том, чтобы он стал следующим генсеком НАТО.

Рютте пользуется поддержкой многих членов НАТО, чтобы возглавить альянс, отчасти потому, что его считают кандидатом, который сможет управлять Трампом.

Однако некоторые страны восточного фланга альянса медлят, стремясь к более широкому представительству региона на руководящих должностях в организации.