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Турция может отложить вступление Швеции в НАТО до 2024 года, - СМИ

Четверг 26 октября 2023 20:15
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Турция может отложить вступление Швеции в НАТО до 2024 года, - СМИ Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правящая партия Турции "Партия справедливости и развития" (ПСР) может отложить голосование за вступление Швеции в НАТО до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cumhuriyet.

По данным издания, в парламенте Турции признают, что Швеция выполнила все выдвинутые Анкарой требования по борьбе с терроризмом и поставки оружия. Однако парламент все еще возмущен акциями по сожжению Корана, которые периодично проходят в Швеции.

Поэтому партия президент Реджепа Тайипа Эрдогана не намерена "торопить" процесс ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.

"Хотя четкий график еще не установлен, официальные представители ПСР выразили мнение, что протокол не будет обсуждаться в краткосрочной перспективе, но и не будет такого подхода, который бы позволил ему затянуться", - говорится в материале.

Издание отмечает, что если новое решение не будет принято, руководители ПСР не ожидают, что протокол будет включен в повестку дня парламента до конца декабря, когда состоятся обсуждения бюджета, и считается вероятным, что он будет отложен до нового года.

Вступление Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступать в Североатлантический альянс вместе с Финляндией.

В настоящее время не дают окончательного добра на заявку о вступлении Швеции в НАТО два государства - Турция и Венгрия. При этом Будапешт ранее заявлял, что не будет мешать Швеции, как только Анкара отважится подписать ратификацию.

Турция заявляет, что Швеция должна предпринять больше шагов, чтобы подавить воинственную рабочую партию Курдистана, которую Евросоюз и США также считают террористической группировкой. При этом в Швеции заявляли, что уже сделали все необходимое для вступления в НАТО.

23 октября президент Турции Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО для его рассмотрения в турецком парламенте.

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