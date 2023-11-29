Турция может ратифицировать членство Швеции в НАТО до конца года, - Reuters

По словам одного из чиновников страны-члена НАТО, во время совместных встреч министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил своим коллегам, что он усердно работает над решением этого вопроса.

"Я лишь скажу, что итоги обсуждений в турецком парламенте должны быть подведены до конца года", - сказал один из министров на условиях анонимности.

Министры иностранных дел стран НАТО провели совместную встречу в Брюсселе. Некоторые представители Североатлантического Альянса надеялись, что ратификация членства Швеции завершится до конца встречи глав МИД, и церемония присоединения пройдет в мероприятия.

Отметим, что для ратификации членства Швеции в НАТО соответствующий законопроект должен быть одобрен турецкой комиссией по иностранным делам, прежде чем он будет вынесен на полное голосование в парламенте. Затем принятый закон должен подписать президент Турции.

Вступление Швеции в НАТО

Стоит заметить, что Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее членство ратифицировали все страны-члены, кроме Турции и Венгрии.

Турция требовала, чтобы Швеция предприняла дополнительные шаги против местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США считают террористической группировкой.

Еще в конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение парламента. Документ направили в профильный комитет, который так и не одобрил ее. Позже стало известно, что 16 ноября комитет отложил переговоры по этому законопроекту.