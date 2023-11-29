RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция может ратифицировать членство Швеции в НАТО до конца года, - Reuters

Фото: Турция может ратифицировать членство Швеции в НАТО до конца года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турецкий парламент может принять закон о ратификации членства Швеции в НАТО уже до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам одного из чиновников страны-члена НАТО, во время совместных встреч министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил своим коллегам, что он усердно работает над решением этого вопроса.

"Я лишь скажу, что итоги обсуждений в турецком парламенте должны быть подведены до конца года", - сказал один из министров на условиях анонимности.

Министры иностранных дел стран НАТО провели совместную встречу в Брюсселе. Некоторые представители Североатлантического Альянса надеялись, что ратификация членства Швеции завершится до конца встречи глав МИД, и церемония присоединения пройдет в мероприятия.

Отметим, что для ратификации членства Швеции в НАТО соответствующий законопроект должен быть одобрен турецкой комиссией по иностранным делам, прежде чем он будет вынесен на полное голосование в парламенте. Затем принятый закон должен подписать президент Турции.

Вступление Швеции в НАТО

Стоит заметить, что Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее членство ратифицировали все страны-члены, кроме Турции и Венгрии.

Турция требовала, чтобы Швеция предприняла дополнительные шаги против местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США считают террористической группировкой.

Еще в конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение парламента. Документ направили в профильный комитет, который так и не одобрил ее. Позже стало известно, что 16 ноября комитет отложил переговоры по этому законопроекту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияТурция