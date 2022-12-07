Турция может поставлять электричество Украине с помощью плавучих станций в Румынии и Молдове. Речь идет о поставках 300-400 МВт электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора турецкой компании Karpowership Зейнеп Харези в интервью Anadolu.

По ее словам, компания может снабжать объем электроэнергии, которой хватит для обеспечения около миллиона домохозяйств. Переговоры по этому вопросу уже начались.

"Сейчас мы ведем переговоры с Украиной, включая Организацию Объединенных Наций (ООН) и некоторые другие организации по оказанию помощи по обеспечению около 300 или 400 мегаватт электроэнергии силовыми кораблями, пытаясь найти наилучшее решение относительно того, как и где развернуть станции", - сказала Харези.

Она объяснила, что с учетом безопасности плавучие станции лучше разместить в портах Молдовы и Румынии, из которых электроэнергия будет передаваться линиями электропередачи в Украину. Гендиректор компании подчеркнула, что речь идет о 3-4 станциях.