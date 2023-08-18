Турция, Катар и РФ обсуждают новое соглашение взамен "зерновой сделки", - Bild

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Согласно служебным перепискам между Министерствами иностранных дел и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, Москва заранее предупредила Анкару о выходе из "зернового соглашения".

При этом сейчас Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему. Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке.

В то же время Турция будет выступать как организатор, а Катар - как спонсор поставок.

Кроме того, глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию возобновить прежнюю "зерновую сделку", чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара также предлагает действовать под эгидой ООН.

По информации издания, новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште. Для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Туда же прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выход РФ из "зернового соглашения"

В июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

При этом 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения".

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