Турция готова провести голосование по ратификации членства Финляндии в НАТО, - Эрдоган

"Мы заботимся о том, чтобы Финляндия продолжала решительно поддерживать членство Турции в ЕС. НАТО еще больше укрепится благодаря членству Финляндии, что, я считаю, будет играть активную роль в поддержании глобальной безопасности и стабильности", - заявил он, добавив, что хотел бы, чтоб процесс ратификации состоялся до президентских выборов.

При этом Эрдоган добавил, что переговоры со Швецией будут продолжаться.

"Мы продолжим наши переговоры со Швецией на основе принципов североатлантического союза и наших подходов к борьбе с терроризмом. То, как будет развиваться процесс, будет напрямую связано с конкретными шагами, которые предпримет Швеция", - заявил он.

Турецкий лидер отметил, что Анкара предоставила Стокгольму список из 120 террористов, чтобы Швеция их экстрадировала в Турцию.

"Мы предоставили список из 120 террористов, мы сказали: "Дайте его нам". Мы не можем позитивно относиться к Швеции, если она не отдаст нам террористов", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в МИД Турции отмечали, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

При этом после того, как в Швеции на акции протеста курды сожгли Коран, Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО. Позже Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в альянс.

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