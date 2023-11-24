Турция готова принять мирные переговоры между Украиной и Россией, - глава МИД

Турция готова принять мирные переговоры Украины с Россией, когда будут подходящие условия для такого диалога.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Чиновник подчеркнул, что Турция с самого начала политически и стратегически поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, включая Крым в ее составе.

Министр добавил, что его страна помогла предотвратить дестабилизацию мирового продовольственного рынка с помощью Черноморской зерновой инициативы.

"Мы готовы снова принять мирные переговоры, когда для этого будут подходящие условия. Но давайте четко определимся: это не та задача, которая может быть решена в одиночку. Единство и сотрудничество стран, выступающих за прекращение конфликтов, ускорит путь к миру", - отметил Фидан.

Участие Турции в "зерновой сделке"

Напомним, Турция приняла у себя переговоры между Украиной и Россией по вопросу "зерновой сделки". В рамках инициативы наша страна могла экспортировать зерно и другую агропродукцию по Черному морю.

Но в середине июля Россия решила выйти из "зерновой сделки". Представители страны-агрессора жаловались, что их условия якобы не выполняют.

После этого Украина создала собственный "зерновой коридор" и начала организовывать экспорт по Черному морю без каких-либо договоренностей с Россией.