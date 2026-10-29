Турция готова помочь возобновить дипломатию между Украиной и Россией, - Эрдоган

"Турция готова внести свой вклад в усилия по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией, а также прекращению войны в рамках этого процесса", - сказал Эрдоган Трампу.

Отметим, что разговор лидеров произошел накануне Дня Республики Турция (страна отмечает праздник 29 октября, разговор был 28 октября). Трамп непосредственно поздравил Эрдогана и турецкий народ с этим днем.

Также согласно заявлению пресс-службы, лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США странами, а также другие региональные и глобальные событиями.

В частности, Эрдоган отметил, что "мы, как члены Совместного оборонного альянса Мекки, внимательно следим за событиями в Ормузском проливе и Йемене и стремимся решить проблему дипломатическим путем.