Турция готова помочь возобновить дипломатию между Украиной и Россией, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в котором сказал, что Анкара готова присоединится к вопросу восстановления дипломатии между Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы турецкого президента в соцсети Х.
"Турция готова внести свой вклад в усилия по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией, а также прекращению войны в рамках этого процесса", - сказал Эрдоган Трампу.
Отметим, что разговор лидеров произошел накануне Дня Республики Турция (страна отмечает праздник 29 октября, разговор был 28 октября). Трамп непосредственно поздравил Эрдогана и турецкий народ с этим днем.
Также согласно заявлению пресс-службы, лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США странами, а также другие региональные и глобальные событиями.
В частности, Эрдоган отметил, что "мы, как члены Совместного оборонного альянса Мекки, внимательно следим за событиями в Ормузском проливе и Йемене и стремимся решить проблему дипломатическим путем.
Напомним, что США пытаются возобновить мирный трек по вопросу российско-украинской войны. В последние пару месяцев спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели ряд переговоров как с Украиной, так и Россией.
На данный момент президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что трехсторонняя встреча с США и Россией, вероятно, пройдет в какой-то из дней с 6 по 10 ноября. В Кремле тоже подтвердили, что такая встреча готовится. Вероятным местом переговоров станут Абу-Даби.
По словам Зеленского, главные темы на мирных переговоров и включают несколько составляющих. Среди них: прекращение огня по энергетике и на море, обмен военнопленными, и возвращение гражданских украинцев из российским тюрем.