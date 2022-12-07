Турция готова действовать вместе с армией Азербайджана в случае любых угроз, - Минобороны
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности армии страны совместно с вооруженными силами Азербайджана отражать любые возможные вызовы или угрозы для двух государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
В ходе турецко-азербайджанских учений "Братский кулак" на полигоне Перекишкуль возле Баку он подчеркнул, что любая угроза или провокация в адрес Турции или Азербайджана вне зависимости от ее источника, будут признаны в качестве "общего вызова на пути братских стран".
Турецкий министр отметил значимость совместных учений, в рамках которых армии разных стран координируют совместные действия, в том числе в периоды войны. За учениями наблюдал также министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
Акар заявил, что Анкара и Баку "считают общими как друзей, так и врагов".
По его словам, в настоящее время весь мир проходит через полосу нестабильности, рисков и угроз, и "в сложившейся ситуации, обеспечение безопасности наших стран и народов, возможно только и только посредством наличия сильной армии, как фактора эффективного сдерживания".
"Мировое сообщество стало свидетелем нашего единства в период 44-дневной войны, по итогам которой от многолетней армянской оккупации были освобождены исторические земли Азербайджана", - сказал глава оборонного ведомства Турции.
Напомним, ранее в ноябре стало известно, что Армения и Азербайджан договорились ускорить мирные переговоры и сформировать дорожную карту. Однако президент Азербайджана отказался от мирных переговоров с Арменией из-за желания Еревана подключить к ней президента Франции.
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