Турция, Египет или Черногория: что выбрать в 2025 году по соотношению цена-качество

Планировать отпуск и летний отдых стоит заранее. Тем, кто хочет сполна насладиться гостеприимством других стран в течение этого туристического сезона, выбирать лучшую локацию можно уже сейчас.
Подробнее о топ-направлении 2025 года, а также какую страну лучше выбрать - Турцию, Египет или Черногорию (по соотношению цена-качество), рассказала в комментарии РБК-Украина эксперт в сфере туризма и основательница турагентства "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко.
Согласно информации эксперта, лучшее направление для отдыха в 2025 году - Греция.
"Прекрасное сочетание сервиса, европейской культуры, доступности (особенно на нетуристических островах) и главное - отсутствие большого количества российских туристов", - объяснила Якименко.
По ее словам, Греция - это:
Если анализировать отдых в Турции, Египте или Черногории, то здесь выбор, по мнению эксперта, будет зависеть не только от бюджета, но и от ожиданий относительно:
Турция - продолжает оставаться популярной среди туристов страной.
"Ее любят за высокий уровень сервиса, а также отели "все включено". Идеально для семей с детьми за счет детских клубов и анимации. Однако это не бюджетное направление", - отметила Якименко.
Египет - самый доступный по цене.
По словам специалиста, эта страна - идеальна для тех, кто хочет "солнце, море и экзотику".
"В то же время летом здесь очень жарко, а сервис может быть разным - в зависимости от категории отеля. Но если брать хороший отель и не ожидать европейского уровня - это выгодное решение", - рассказала основательница турагентства.
Черногория - красивая, живописная страна, где есть и горы, и море, и вкусная кухня.
"Но если сравнивать отели одного уровня сервиса с Турцией, то в Черногории будет даже дороже", - подытожила Якименко.
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