Турция, Египет или Черногория: что выбрать в 2025 году по соотношению цена-качество

Лучшее направление 2025 года

Согласно информации эксперта, лучшее направление для отдыха в 2025 году - Греция.

"Прекрасное сочетание сервиса, европейской культуры, доступности (особенно на нетуристических островах) и главное - отсутствие большого количества российских туристов", - объяснила Якименко.

По ее словам, Греция - это:

гастрономия;

море;

архитектура;

уют.

Турция, Египет или Черногория: что выбрать

Если анализировать отдых в Турции, Египте или Черногории, то здесь выбор, по мнению эксперта, будет зависеть не только от бюджета, но и от ожиданий относительно:

комфорта;

климата;

сервиса.

Турция - продолжает оставаться популярной среди туристов страной.

"Ее любят за высокий уровень сервиса, а также отели "все включено". Идеально для семей с детьми за счет детских клубов и анимации. Однако это не бюджетное направление", - отметила Якименко.

Египет - самый доступный по цене.

По словам специалиста, эта страна - идеальна для тех, кто хочет "солнце, море и экзотику".

"В то же время летом здесь очень жарко, а сервис может быть разным - в зависимости от категории отеля. Но если брать хороший отель и не ожидать европейского уровня - это выгодное решение", - рассказала основательница турагентства.

Черногория - красивая, живописная страна, где есть и горы, и море, и вкусная кухня.

"Но если сравнивать отели одного уровня сервиса с Турцией, то в Черногории будет даже дороже", - подытожила Якименко.