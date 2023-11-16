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Турция с помощью Британии и Испании хочет договориться о покупке Typhoon у Германии

Фото: истребитель Typhoon (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Турции Яшар Гулар заявил, что его страна ведет переговоры с Великобританией и Испанией о покупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, страны работают над вопросом закупки истребителей.

"Сейчас Великобритания и Испания прилагают усилия, чтобы убедить Германию, (хотя) мы не ведем переговоры с Германией... Если возможно, мы планируем приобрести 40 истребителей Eurofighter Typhoon", - сказал он.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли согласится по запросу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на покупку истребителей Eurofighter Typhoon.

По словам анонимов, Эрдоган может попросить канцлера на встрече в Берлине 17 ноября снять запрет на продажу истребителей.

Что известно об истребителе

Eurofighter Typhoon – это двухдвигательный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его конструкция позволяет значительно повысить маневренность самолета на больших углах атаки и во время полета со сверхзвуковой скоростью.

Такие самолеты могут использовать бомбы Paveway IV и EGBU-16. Это высокоточное оружие имеет канал для спутниковой наводки в дополнение к наводке по лазерному лучу. Он также может поражать высокоточными бомбами по несколько наземных целей за одно мероприятие.

Весной в парламенте Британии предлагали поставлять Typhoon странам НАТО, которые согласятся передать Украине свои самолеты.

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Турция