Турчинов задекларував сім Біблій та 700 тис. гривень зарплати

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов задекларував за минулий рік 710 тис. 709 гривень зарплати за основним місцем роботи. Про це повідомляє РБК-Україназ посиланням на дані в його електронній декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Крім того, секретар РНБО задекларував проценти з "Ощадбанку" у розмірі 1 млн 343 тис. 998 гривень та відшкодування в межах цивільно-правової справи - 200 тис. гривень.

Також Турчинов вказав в декларації доходи дружини - 336 тис. 033 гривень зарплати, отриманої в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, а також 858 тис. гривень доходу, отриманого від відчуження рухомого майна.

На банківських рахунках Турчинов має 247 тис. 515 гривень, 1 млн 2 тис. 483 доларів та 9 тис. 983 євро. Його дружина задекларувала на банківських рахунках 2 євро та 6 тис. 713 гривень. Крім того, секретар РНБО задекларував 700 тис. доларів та 3 тис. євро готівкою.

Крім того, у Турчинова в декларації вказані квартира у Києві площею 381,80 квадратних метрів та частина житлового будинку в Білогородці під Києвом площею 81 квадратний метр. У власності дружини Турчинова перебуває Toyota LC 150 Prado 2018 року випуску.

Також секретар РНБО показав в декларації сім Біблій, 13 Євангеліє та два Трефологіони та два Апостоли, а також низку картин, годинник і два підсвічники.

Нагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький задекларував за минулий рік 2 млн 403 тис. 749 гривень зарплати, отриманої за основним місцем роботи.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко задекларував за минулий рік дохід у розмірі 1 млн 807 тис. 499 гривень. Декларацію він оприлюднив 1 квітня.