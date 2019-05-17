Турчинов подав у відставку з посади секретаря РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов 17 травня подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Турчинов подав у відставку у зв'язку з припиненням повноважень президента Петра Порошенка.

"У зв'язку з припиненням повноважень президента України, який призначав мене на посаду, прошу розглянути питання про припинення відповідно до законодавства моїх повноважень як секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі в кожному військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну", - йдеться в заяві Турчинова.

22 лютого 2014 року після падіння режиму колишнього президента Україна Віктора Януковича Турчинов був обраний на посаду голови Верховної ради України. Також парламент поклав на Турчинова виконання обов'язків президента України і верховного головнокомандувача Збройних сил України.

У листопаді 2014 року після позачергових виборів у парламент він був обраний народним депутатом України. В грудні 2014 року указом президента України був призначений на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

На посаді секретаря РНБО Турчинов забезпечував зміцнення оборони і безпеки країни, почав відродження українського оборонного промислового комплексу, координував стратегічні оборонні програми, зокрема, програми відновлення ракетного потенціалу країни.