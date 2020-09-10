Турчинов: офіцери, залучені до спецоперації по "вагнерівцях", готові давати свідчення ТСК

Матеріали, які були зібрані під час спецоперації українських спецслужб з виманювання найманців "Вагнер", необхідно захистити, адже вони доводять військові злочини вищого керівництва Росії проти військових та цивільних, скоєних на тимчасово окупованій території України.

Про це заявив колишній секретар РНБОУ, керівник штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов під час прес-конференції "Інтерфакс-Україна".

За його словами, офіцери спецслужб, задіяні у цій спецоперації, готові дати свідчення тимчасовій слідчій комісії, яка має бути створена у Верховній раді.

"Починаючи з 2014 року перед нашими спецслужбами ставились дуже конкретні завдання знищувати тих, хто веде війну проти України; затримувати і доставляти на підконтрольну нам територію військових злочинців, покази яких є дуже важливим доказом, який доводить безпосередню участь РФ у війні проти нашої країни, а також у військових злочинах, зокрема у збитті військових літаків і гелікоптерів, і цивільного Боїнга МН17", - зазначив Турчинов.

За його словами, у 2019 році розпочалася масштабна операція нашої військової розвідки щодо виявлення і доставлення в Україну військових злочинців.

"Наші розвідники відпрацювали дуже складну систему, коли залегендувавшись під замовників військовий найманців, вони протягом півтора року працювали над тим щоб зібрати військових злочинців, причетних до збиття літаків. Фабула була достатньо проста і ефективна - вони ставили кваліфікаційні вимоги, це безпосередня участь у військових діях і безпосередньо бойові пуски",- додає Турчинов.

Він наголосив, що працівники українських спецслужб мають найвищу кваліфікацію і не раз перегравали російські спецслужби, як це було і під час цієї спецоперації.

"Під час залегендованих співбесід наші розвідники виводили їх на передачу інформації, яка доводила їх участь у злочинах. Ці фігуранти розповідали про свою участь, як вони робили бойові пуски, як вони добивали українських військових. Вони надавали всі необхідні документи, які підтверджували, що вони були саме військовослужбовцями Російської Федерації, що вони мають нагороди від російського уряду за злочини проти України", - зауважує Турчинов.

Він також повідомив, що на фінальній стадії операції була підключена СБУ для легалізації цих матеріалів відповідно до чинного законодавства України.

"24 липня група із 33 найманців, серед яких було 28 злочинців, що безпосередньо цікавили наші спецслужби, прилетіли до Мінська для того, щоб зранку 25 липня відлетіти через територію України до Стамбула. Саме в цей день відбувається нарада у президента України, де приймають участь керівники силових структур, а також очільники Офісу президента. Що стосується останніх, це вже серйозне порушення, тому що не всі вони мали доступ до державної таємниці", - наголошує Турчинов.

Він пояснив, що ця нарада була необхідна, оскільки для фінальної стадії спецоперації було необхідно залучити цивільні служби, зокрема, диспетчерську та військову інфраструктуру.

"Ми повинні захистити чесних офіцерів, які не готові задля кон’юнктури розміняти свою офіцерську честь і свою відповідальність перед країною. Єдиний механізм, який сьогодні можливий, щоб поставити крапки в цій історії, необхідне створення парламентської слідчої комісії, незалежної від Офісу президента і силових структур", - резюмував Турчинов.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що затримання "вагнерівців" у Білорусі стало результатом зриву спецоперації нібито спецслужб України і США.

Понад 30 найманців були затримані напередодні президентських виборів у Білорусі. За даними української сторони, частина з них воювала на Донбасі, тому їх мали передати Києву. Зрештою Мінськ не задовольнив цей запит і передав їх Росії.