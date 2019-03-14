Тупальський відзвітував про 2 місяці роботи: 10 тисяч "євроблях" і зростання імпорту тканини

Фото: Сергій Тупальський (з відкритих джерел)

Збільшено надходження до бюджету від розмитнення вантажів на 39%

Одеська митниця у ході пільгового періоду оформила 10 тисяч автомобілів на номерах іноземної реєстрації та за перші два місяці 2019 року збільшила надходження до бюджету від розмитнення вантажів на 39%. Про це розповів в.о. начальника Одеської митниці Сергій Тупальський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

За його словами, відновлення системної роботи Одеської митниці почали з налагодження системного спілкування з представниками суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і перезавантаження процесу роз'яснювальної роботи серед громадян.

"Останнє було особливо актуально під час дії пільгового періоду оформлення автомобілів на іноземній реєстрації. За підсумками цього періоду завдяки постійній роз'яснювальній роботі Одеська митниця змогла оформити близько 10 тисяч авто. Хоча на початок року кількість оформлених машин не перевищувала 1,4 тисяч", - сказав Тупальський.

Крім того, з початку 2019 року Одеська митниця почала опрацьовувати з морськими агентами (агентськими організаціями) процедуру обов'язкового попереднього інформування митних органів про товари, які ввозяться в контейнерах, що дозволить посилити аналіз та оцінку ризиків і, відповідно, боротьбу з мінімізацією митних платежів. Перекрила канал контрабанди зброї в Україну і провела серії затримань предметів, що становлять культурну цінність – монет, нагород тощо.

"Ми також посилили боротьбу з контрафактом. Нещодавно одеські митники виявили контрафактних запчастин до автомобілів "Toyota" вартістю понад 12 мільйонів гривень. За словами представника компанії "Toyota Motor Corporation", зовнішній вигляд упаковки виявлених запчастин був настільки схожий з оригінальною продукцією японської корпорації, що це легко б ввело в оману споживачів. Ми запобігли появі контрафактних автозапчастин на внутрішньому ринку. Хочу підкреслити: напрям боротьби з контрафактом важливо ще й тому, що поява такої продукції на внутрішньому ринку - це збитки офіційних компаній, які платять всі податки. Не менш важлива безпека продукції. Наприклад, використання тих же контрафактних автозапчастин може призвести до технічних проблем при експлуатації автомобіля", - пояснив Тупальський.

Проведена робота дала економічний ефект у вигляді збільшення надходжень до бюджету. У січні-лютому вони збільшилися на 39% порівняно з 2018 роком. Або більш ніж на 1,6 мільярда гривень. Якщо порівнювати з 2017-м роком – в 2,3 рази. При цьому Тупальский поскаржився, що надходження могли б бути ще, якби не останні зміни в Податковий кодекс України, який скасував ПДВ на сонячні батареї.

"А в 2018 році це був один з головних бюджетоформуючих товарів. Тільки за 2 місяці минулого року митні платежі по даному товару складали 118 мільйонів гривень.

Крім того, свою роль зіграла тепла зима. Якщо в 2018 році обсяг поставок кам'яного вугілля в січні-лютому становив 1,13 мільйонів тонн, то в 2019-му – тільки 514 тисяч тонн. "По митних платежах різниця становить 294 мільйони гривень", - додав в.о. начальника Одеської митниці.

На завершення він додав, що Одеська митниця посилила аналітичну роботу в напрямку розмитнення контейнерів. За перші два місяці 2019 року на Одеській митниці було оформлено понад 13 тисяч морських контейнерів з товарами. Це майже на 50 % більше, ніж у січні-лютому 2018-го. Сума митних платежів, сплачених за товарами в контейнерах, більше на 64 %.

"Можна навести конкретні приклади. Якщо в січні-лютому 2018-го обсяг поставок тканини становив 100 тонн, то в цьому році – 5,8 тисяч тонн – у 58 разів! Митні платежі зросли з 2,8 мільйонів гривень до 146,5 мільйонів гривень.

"Крім того, ми кілька разів показали імпортерам, що мають намір домагатися від них сумлінного декларування та ваги, і вартості ввезеного товару. І зараз бачимо, що підприємці самі вказують реальний вага вантажу: в середньому він став більше на 10 %-15 %, зросла декларована вартість товарів. Це все відбилося на платежах. Якщо в грудні 2018-го, припустимо, для контейнерів зі збірними вантажами (тип 221, 222,212, більше 7 товарів у контейнері) податкове навантаження становила в середньому 231 тисячу гривень, то в лютому цей показник склав 328 тисяч гривень, що на 42% більше!", - резюмував Тупальський.