Туніс восени 2019 проведе парламентські і президентські вибори

6 жовтня в Тунісі відбудуться парламентські вибори, а 10 листопада - президентські

В Тунисе 6 октября 2019 года пройдут парламентские выборы, а 10 ноября - президентские выборы. Об этом заявили в Национальной избирательной комиссии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, после революции 2011 года, свергнувшей президента Зина эль-Абидина Бен Али, который занимал свой пост с 1987 года, это будут третьи выборы, когда жители страны смогут отдать свой голос.

Депутаты и президент Туниса избираются на пять лет.

Крупнейшие партии сегодня - умеренная исламистская Партия возрождения (Ennahda), светский Конгресс за республику (Tahya Tounes) премьер-министра Юсефа Шахеда и светская Nidaa Tounes во главе с Хафедом Каидом Эс-Себси, сыном президента.

Напомним, на парламентских выборах в Тунисе в 2014 году победила светская политическая партия "Нидаа Тунис".

Ранее, 28 сентября 2013 года, правительство Туниса, сформированное из представителей исламистского движения "Ан-Нахда", согласилось уйти в отставку.