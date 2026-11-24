Тоннель метро на Виноградарь готов: когда возобновят движение по проспекту Европейского Союза
В Киеве завершили строительство тоннеля метро на Виноградарь под проспектом Европейского Союза. На этом участке идет обустройство инженерных сетей и восстановление дорожного покрытия. Движение транспорта планируют возобновить к Рождеству.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании Autostrada.
Подрядчик сообщает, что на участке уже выполнили около 80% от запланированного объема работ. Там строят дождевую и хозяйственно-бытовую канализацию, обустраивают систему водоотвода, а также переносят инженерные коммуникации. Речь идет о водопроводных и тепловых сетях, газопроводах, высоковольтных кабельных линиях и кабельной канализации сетей связи.
Там, где перенос коммуникаций уже завершен, дорожные бригады приступили к восстановлению проезжей части и тротуаров. В частности на проспекте Европейского Союза со стороны проспекта Свободы фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие и заменяют конструктивные слои основания дороги.
Параллельно строят новый коллектор дождевой канализации методом микротоннелирования. Рассказывают, что уже проложили 460 метров из 750 запланированных.
Строительство метро на Виноградарь (фото: Autostrada)
Когда продолжат строительство метро на Виноградарь
Также на строительной площадке монтируют основные узлы и системы туннелепроходческого щита "Виктория". Туда уже доставили более 70% нового оборудования германской компании Herrenknecht.
После завершения монтажа и пусконаладочных работ комплекс приступит к проходке левого перегонного тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая".
В Autostrada заявили, что работы продолжаются круглосуточно. Компания планирует как можно быстрее завершить основные строительные работы по проспекту Европейского Союза и к Рождеству возобновить движение транспорта.
Какие ограничения действуют на проспекте Европейского Союза
Ранее РБК-Украина сообщало, что в апреле 2026 года в Киеве продолжили перекрытие части проспекта Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь. Ограничения на участке от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы, которые сначала должны были действовать до 5 апреля 2026, продлили до декабря.
На этом участке продолжаются работы по строительству нового участка Сырецко-Печерской линии метро. На время перекрытия наземный транспорт курсирует по временным схемам, а водителям рекомендовали объезжать закрытый участок через проспекты Василия Порика и Свободы.