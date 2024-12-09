Туманные планы. Как в окружении Трампа видят завершение войны в Украине

СОДЕРЖАНИЕ

20 января следующего года состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Чем ближе этот день, тем больше в американских медиа появляется "сливов" с деталями планов по окончанию российской войны против Украины. При этом сам Трамп до последнего времени не высказывался на этот счет.

Едва ли не единственное за долгое время заявление Трампа появилось лишь 8 декабря по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Трамп призвал к "немедленному прекращению огня" и переговорам между Украиной и РФ.

"Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это будет продолжаться, это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо худшим. Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать. Китай может помочь", – написал политик в соцсети Truth Social.

Но даже в этом заявлении практически нет деталей по поводу того, каким Трамп видит завершение войны. Поэтому при отсутствии конкретики мировое информационное пространство заполняют и откровенно абсурдные "инсайды" о возможных опциях завершения войны – вроде "отправки Владимира Зеленского в ссылку в Лондон". Впрочем, в информационном хаосе все же есть смысл рассматривать те концепции, которые раздаются по крайней мере от людей из окружения будущего лидера США.

"Планы" и их отличия

Для Трампа подготовили три основных варианта завершения войны, сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении политика. Это план новоназначенного спецпредставителя по Украине и России Кита Келлога, план избранного вице-президента США Джей Ди Венса и план бывшего исполняющего обязанности руководителя разведки Ричарда Гренелла.

План Келлогга был впервые представлен еще в апреле в статье для аналитического центра "America first institute". План, изложенный в нескольких абзацах, предусматривает заморозку боевых действий по текущей линии столкновения. Также Трамп должен предоставить Киеву больше американского оружия, только если он согласится на мирные переговоры. Вместе с тем США должны предупредить Москву, что увеличат помощь США Украине, если Россия откажется идти на переговоры.

Джей Ди Вэнс впервые озвучил свои соображения по окончанию войны в сентябре в интервью The Shawn Ryan Show. План предполагает создание "демилитаризованной зоны" на существующих линиях фронта. Россия по плану сохранит захваченные территории, а Украина будет "мощно укреплена", чтобы предотвратить новое российское вторжение.

Гренелл рассказал о своем видении окончания войны в июле во время круглого стола организованного Bloomberg. Его план предполагает создание "автономных зон" на захваченной Россией территории Украины. Впрочем, Гренелл не уточнял о каких именно территориях.

Всем трем "планам" не хватает конкретики, и вообще они похожи скорее на концепции, чем на реальные мирные планы.

"Это скорее части общей идеи, которую должны когда-то оформить. Когда ее оформят, то тогда это будет действительно позиция, которая будет иметь под собой почву и какую-то форму. А не будет просто абстрактным явлением, о котором говорят все вокруг", – сказал РБК- Украина ассоциированный эксперт ОО "Институт американистики" Олег Преловский.

Кроме того, по крайней мере в вопросе территорий все концепции, звучащие от окружения Трампа, плохо согласуются с позицией Украины, которая точно и дальше будет бороться за возвращение территорий.

Борьба за вступление Украины в НАТО

Едва ли не единственное, что объединяет все три варианта – отложение вступления Украины в НАТО на тот или иной срок.

Вэнс заявлял, что контролируемая Киевом часть Украины будет оставаться независимым суверенным государством, но Россия получит от Украины гарантии нейтралитета.

"Она не присоединяется к НАТО, она не присоединяется к определенному роду союзнических институтов", – сказал Венс.

Согласно плану Келлогга, лидеры НАТО должны предложить отложить членство Украины в альянсе на длительный период в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности, соблюдение которого можно проверить. Гренелл вообще не высказывал каких-либо конкретных деталей по Украине и НАТО.

За таким "единообразием" окружения Трампа, да и части европейских лидеров стоит несколько соображений.

Во-первых, невступление Украины в НАТО рассматривается как одна из допустимых уступок России на предстоящих переговорах. Для Кремля это изначально являлось одной из з декларированных целей войны. Для США – это не столь принципиальный момент.

Во-вторых, в руководстве ряда стран НАТО опасаются, что альянс вскоре после вступления Украины будет вовлечен в войну с Россией. Ключевой в НАТО является статья 5 устава, которая говорит, что нападение на одного члена является нападением на всех.

Однако для Украины вступление в НАТО является принципиальным. Понимая вызовы, Киев реагирует. 3 декабря Министерство иностранных дел заявило, что Украина не соглашается ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО. Как говорится в заявлении, единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии РФ против Украины и других государств является лишь полноправное членство Украины в альянсе.

А 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности нераспространения 5 статьи устава НАТО на всю территорию Украины – а только на подконтрольную часть.

И здесь, как ни странно, дополнительным плюсом для Украины является прагматичность Трампа, давно заявляющего, что Европа должна вносить больший вклад в безопасность НАТО. Так что существует много способов, как Киев мог бы помочь альянсу. Также важно заручиться поддержкой других членов НАТО.

"НАТО – это не организация, которая руководствуется из единого центра. Каждое слово важно. И когда речь шла об официальном присоединении к НАТО Швеции и Финляндии, там выступали против Венгрия, Турция, и им шли на уступки. Так в этом смысле с Соединенными Штатами договориться будет по крайней мере легче", – сказал Преловский.

К слову, одна из таких идей содержит план победы Украины, презентованный Зеленским. Речь идет о размещении в Европе украинских военных после вывода американских войск из баз НАТО.

Как Украина пытается влиять на планы Трампа

Как будет выглядеть окончательный план, будет зависеть и от внутренних балансов в окружении Трампа. Джей Ди Вэнс без шести недель является вторым лицом в США. Кит Келлогг также занял официальную позицию спецпредставителя по Украине и России. Ричард Гренелл пока остается без должности, и неизвестно, получит ли ее вообще в ближайшее время.

Еще один фактор, который мог бы повлиять на позицию Трампа – лобби других заинтересованных сторон внутри США – от компаний-производителей оружия, с началом войны получивших новые крупные контракты, до нефтедобывающих компаний и даже христианских протестантских групп, с которыми имеет контакты часть окружения Трампа. .

В конце концов, Украина пытается донести до нового руководства США свое видение завершения войны. С этой целью на прошлой неделе в США приезжал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По информации Wall Street Journal, у него была встреча с Китом Келлоггом и новым советником Трампа по национальной безопасности Майком Волтцом. К дискуссиям также присоединился новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Также Ермак встретился во Флориде с новым руководителем аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

По информации американских СМИ, команда Трампа не проявила особого интереса к предложению членства Украины в НАТО. Однако Келлогг поддержал предоставление Украине оружия, которое команда Байдена активизировала под конец его полномочий.

Но окончательное решение будет за Трампом. Преловский не исключил, что тезисы отдельных планов могут быть скомпилированы в единое видение.

"Трамп часто является единоличным деятелем, и может послушать, а затем несколько этих тезисов объединить в свою идею. Мне кажется, что не будет одного какого-то тезиса, который ляжет в основу идеи окончания войны или, скажем, ее замораживания", – сказал эксперт.

В любом случае, разработка плана завершения войны еще далека до завершения. И возможностей для адвокатирования украинских интересов достаточно, хотя времени осталось не так много.