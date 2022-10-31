RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Туман и ночные заморозки: какой будет погода в Украине завтра

Фото: завтра в Украине без осадков, возможен туман (unsplash com)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине завтра, 1 ноября, осадков не ожидается. Однако в западных областях утром и ночью возможен туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, во всех регионах сухо, но с переменной облачностью. Дождей не прогнозируется. Жителей западных областей предупреждают о тумане. Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 3-8 м/с.

Ночью в некоторых областях возможны заморозки до 2-3 градусов. Однако на западе и в Одесской области в ночной период +3 +8 градусов.

Днем температура воздуха в среднем +7 +12 градусов. В юго-западных регионах до +13 +18 градусов, а в Прикарпатье до +20 градусов.

Погода в Киеве

Завтра в столице и Киевской области облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Ночью в Киеве температура опустится до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +10 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на зиму, заявив, что она может быть теплее предыдущей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в Киеве