RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Туман и ночные морозы: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине без дождей, но небольшая облачность (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине в понедельник, 17 октября, дождей не ожидается. Днем воздух прогреется до +22 градусов, но ночью в некоторых регионах возможны заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, по всей территории нашей страны будет сухая погода, возможна небольшая облачность. В западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Днем столбики термометров покажут в среднем +13 +18 градусов. В западных областях прогнозируется до +22 градусов.

Ночью в большинстве регионов температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. На крайнем западе и юге страны +3 +8 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня также без осадков, но с переменной облачностью. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве днем воздух прогреется до +15 +17 градусов, а ночью ожидается +1 +3 градуса.

Напомним, ранее синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Украине и когда придет похолодание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр