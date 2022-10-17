Туман и ночные морозы: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, по всей территории нашей страны будет сухая погода, возможна небольшая облачность. В западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Днем столбики термометров покажут в среднем +13 +18 градусов. В западных областях прогнозируется до +22 градусов.

Ночью в большинстве регионов температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. На крайнем западе и юге страны +3 +8 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня также без осадков, но с переменной облачностью. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве днем воздух прогреется до +15 +17 градусов, а ночью ожидается +1 +3 градуса.