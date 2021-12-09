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Туман і затори у Києві та області: синоптики зробили попередження I рівня

Автор: Ольга Белей

У четвер вранці, 9 грудня, в Україні очікується сильний туман. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Через ожеледицю та аварії на головних дорогах столиці утворилися затори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"У Києві та області вранці 9 грудня туман, видимість 200-500 м. На дорогах ожеледь (рівень небезпеки, жовтий)", - заявили у відомстві.

Синоптики також уточнили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту по дорогах і вулицях.

Варто відзначити, що згідно з картою Google Maps, в Києві вже утворилися пробки.

Правий берег

Затори утворилися на проспекті Перемоги, вулицях Олени Теліги та Вадима Гетьмана, Повітрофлотському та Голосіївському проспектах, Набережному шосе, вулицях Набережно-Хрещатицька та Жилянська.

Ускладнено рух транспорту у бік лівого берега на мосту Патона, Південному та Дарницькому мостах. Також затори утворилися на деяких ділянках Великої Окружної дороги.


Лівий берег

Затори утворилися на проспекті Бажана, вулиці Мірапольській, Петра Запорожця, а також в районі станції метро "Лнвобережна" і "Дарниця".

Нагадаємо, що синоптик дала прогноз на Новий рік в Україні.

Як ми раніше писали, синоптики повідомили про потепління, яке йде в Україну.

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