Туман і затори у Києві та області: синоптики зробили попередження I рівня

У четвер вранці, 9 грудня, в Україні очікується сильний туман. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Через ожеледицю та аварії на головних дорогах столиці утворилися затори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
"У Києві та області вранці 9 грудня туман, видимість 200-500 м. На дорогах ожеледь (рівень небезпеки, жовтий)", - заявили у відомстві.
Синоптики також уточнили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту по дорогах і вулицях.
Варто відзначити, що згідно з картою Google Maps, в Києві вже утворилися пробки.
Затори утворилися на проспекті Перемоги, вулицях Олени Теліги та Вадима Гетьмана, Повітрофлотському та Голосіївському проспектах, Набережному шосе, вулицях Набережно-Хрещатицька та Жилянська.
Ускладнено рух транспорту у бік лівого берега на мосту Патона, Південному та Дарницькому мостах. Також затори утворилися на деяких ділянках Великої Окружної дороги.
Затори утворилися на проспекті Бажана, вулиці Мірапольській, Петра Запорожця, а також в районі станції метро "Лнвобережна" і "Дарниця".
Нагадаємо, що синоптик дала прогноз на Новий рік в Україні.
Як ми раніше писали, синоптики повідомили про потепління, яке йде в Україну.