Туман та ожеледь: у Києві погіршилась погода

У Києві сьогодні зранку йде дощ, можлива ожеледь. Також киян попередили про туман.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

На сьогодні передають погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше та ожеледицю - замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру прогнозували на всій території України, окрім східних регіонів, опади. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +9 градусів, однак вночі на сході вдарять морози.

Раніше повідомлялось, що в Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.

У п'ятницю всю територію країни накриють дощі, місцями очікується мокрий сніг. На заході, півночі та в центральних областях вдень стовпчики термометрів покажуть +2+5 градусів, у Сумській області 0+2. У східних областях вдень від -3 до +3, вночі -2-6. На півдні країни +5+9 градусів, вночі +1+5.