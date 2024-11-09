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В Тульской области жалуются на дроновый удар и взрывы

Иллюстративное фото: в Тульской области раздались взрывы из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Тульской области(Российская Федерация) в ночь на 9 ноября в районе города Алексин прогремели взрывы. В регионе велась работа ПВО из-за воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ и Telegram-каналы.

Отмечается, что взрывы в Алексине были слышны ночью несколько раз, и местные жители говорят об атаке с применением беспилотников.

Кроме того, сообщают о якобы фиксации в небе над этим городом более десяти дронов.

Российские медиа пишут о работе ПВО. Также озвучиваются предположения, что целью воздушной атаки мог быть Алексинский химический комбинат, расположенный в районе города.

Отметим, что этот химкомбинат, согласно открытой информации, занимается производством, в частности, полимеров, пороха, боеприпасов, композитных материалов для ВПК страны-агрессора.

Полное название - Федеральное казенное предприятие "Алексинский химический комбинат".

Кроме того, в сети озвучивают также мнения, что дроны могли атаковать и другое местное предприятие, также занимающееся оборонкой. Речь идет об Алексинском опытном механическом заводе.

Между тем губернатор Тульской области ситуацию по взрывам и воздушной атаке публично не комментирует.

 

Напомним, расстояние от российского города Алексин Тульской области до границы с Украиной превышает триста километров.

Город Алексин Тульской области РФ на карте (фото: скрин google.com/maps)

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября в Тульской области заявляли об атаке дронов и работе ПВО, и что под удар якобы попал один из объектов топливно-энергетического комплекса в регионе.

Также напомним, что в ночь на 22 октября в Ефремове Тульской области раздались взрывы из-за атаки дронов, после чего там возник пожар. Местная власть заявляла, что пострадали помещение Ефремовского спиртзавода и еще одного спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

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Тульская областьАтака дронов