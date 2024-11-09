В Тульской области жалуются на дроновый удар и взрывы

Отмечается, что взрывы в Алексине были слышны ночью несколько раз, и местные жители говорят об атаке с применением беспилотников.

Кроме того, сообщают о якобы фиксации в небе над этим городом более десяти дронов.

Российские медиа пишут о работе ПВО. Также озвучиваются предположения, что целью воздушной атаки мог быть Алексинский химический комбинат, расположенный в районе города.

Отметим, что этот химкомбинат, согласно открытой информации, занимается производством, в частности, полимеров, пороха, боеприпасов, композитных материалов для ВПК страны-агрессора.

Полное название - Федеральное казенное предприятие "Алексинский химический комбинат".

Кроме того, в сети озвучивают также мнения, что дроны могли атаковать и другое местное предприятие, также занимающееся оборонкой. Речь идет об Алексинском опытном механическом заводе.

Между тем губернатор Тульской области ситуацию по взрывам и воздушной атаке публично не комментирует.

Напомним, расстояние от российского города Алексин Тульской области до границы с Украиной превышает триста километров.

Город Алексин Тульской области РФ на карте (фото: скрин google.com/maps)