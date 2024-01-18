Тоска по дому. Почему украинские беженцы возвращаются домой: исследование

Две трети украинских беженцев за границей хотят вернуться в Украину в будущем. Большинство тех, кто уже вернулись, планируют оставаться в своей стране.
Какие факторы возвращения для украинцев, вынужденно выехавших в другую страну из-за войны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на voxukraine.org.
Аналитическая платформа "Вокс Украина" проанализировала результаты опроса социологической компании Factum Group, котрое охватилоо 1400 украинцев, выехавших в разные страны. Среди них были и те, кто уже вернулся в Украину. Опрос проводился в июле-августе 2023 года.
На момент опроса 63% тех, кто выезжали, уже вернулись в Украину. 71% – в родной город, четверть – в другие области страны. Среди тех, кто тогда оставался за границей, планировали вернуться 64% респондентов. Не планировали возвращение в свою страну – 13%. Большинство из тех, кто вернулся, хотели остаться в Украине, только 7% намеревались выехать за границу снова.
Домой чаще все возвращались холостые беженцы и те, у кого были родители в Украине. Также те, кто отдаленно работал на украинские компании.
9 из 10 беженцев, которые вернулись, отмечали влияние эмоций на принятие решения о возвращении в Украину. Для 62% опрошенных эмоциональные факторы являлись ключевыми.
На возвращение опрошенных беженцев повлияли следующие факторы:
В то же время, на решение вернуться 84% украинцев повлияли и сложности за рубежом. Это явилось ключевым фактором для каждого пятого респондента. В частности, назывались следующие проблемы: отсутствие своего жилья, сложности с трудоустройством, снижение уровня благосостояния, худшая медицина, трудно учить язык, найти друзей.
Жители западных регионов с большей вероятностью планируют остаться. С меньшей – те, кто планировал эмигрировать еще до войны. Также и те,чей уровень благосостояния за границей возрос.
Большая вероятность, что останутся те, кто вернулся к родственникам и те, кто хочет восстанавливать Украину и чтобы их дети учились здесь.
Напомним, мы писали, что Международная организация по миграции исследовала, что побуждает украинских беженцев возвращаться из-за границы. Почти половина возвращались надолго, чтобы воссоединиться с семьей.
Также мы рассказывали, в каких странах сократят выплаты украинцам в следующем году. Некоторые правительства уже согласовали сокращение выплат украинцам из-за давления на бюджет, другие только обсуждают такой вариант.
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