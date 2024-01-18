Тоска по дому. Почему украинские беженцы возвращаются домой: исследование

Аналитическая платформа "Вокс Украина" проанализировала результаты опроса социологической компании Factum Group, котрое охватилоо 1400 украинцев, выехавших в разные страны. Среди них были и те, кто уже вернулся в Украину. Опрос проводился в июле-августе 2023 года.

На момент опроса 63% тех, кто выезжали, уже вернулись в Украину. 71% – в родной город, четверть – в другие области страны. Среди тех, кто тогда оставался за границей, планировали вернуться 64% респондентов. Не планировали возвращение в свою страну – 13%. Большинство из тех, кто вернулся, хотели остаться в Украине, только 7% намеревались выехать за границу снова.

Домой чаще все возвращались холостые беженцы и те, у кого были родители в Украине. Также те, кто отдаленно работал на украинские компании.

9 из 10 беженцев, которые вернулись, отмечали влияние эмоций на принятие решения о возвращении в Украину. Для 62% опрошенных эмоциональные факторы являлись ключевыми.

На возвращение опрошенных беженцев повлияли следующие факторы:

тоска по дому – 58%;

тоска по Родине – 51%;

тоска по семье – 41%;

желание детей вернуться в Украину – 36%;

ощущение одиночества ("за границей никому не нужны") – 36%;

желание, чтобы дети учились в Украине – 26%;

возможность быть полезным для Украины и участвовать в восстановлении – 27%;

В то же время, на решение вернуться 84% украинцев повлияли и сложности за рубежом. Это явилось ключевым фактором для каждого пятого респондента. В частности, назывались следующие проблемы: отсутствие своего жилья, сложности с трудоустройством, снижение уровня благосостояния, худшая медицина, трудно учить язык, найти друзей.

Жители западных регионов с большей вероятностью планируют остаться. С меньшей – те, кто планировал эмигрировать еще до войны. Также и те,чей уровень благосостояния за границей возрос.

Большая вероятность, что останутся те, кто вернулся к родственникам и те, кто хочет восстанавливать Украину и чтобы их дети учились здесь.