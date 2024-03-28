Ту-22МЗ, Ту-95 и МиГ-31К. Что означает взлет российских самолетов и сколько времени до атаки

Ту-22М3 и ракеты Х-22

Ту-22МЗ (по кодификации НАТО - Backfire) - это советский и российский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель с переменной геометрией крыла.

Предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами. Может нести ядерное оружие.

Основные модификации, в которых строился самолет, две:

Ту-22М2, производившийся с 1972 по 1984 год и снятый с вооружения в середине 1990-х годов,

в модификации Ту-22М3 начал производиться с 1978 по 1993 год, эксплуатируется и по сей день.

Это разработка ОКБ О.М. Туполева, производившегося на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, а с 1978-го запущен в серийное производство, прекратившееся в 1993-м. За этот период было построено 268 таких самолетов.

В общем, Ту-22М3 создавался для ядерной войны. Этот сверхзвуковой бомбардировщик должен был выпускать сразу три сверхзвуковых ракеты Х-22, например, по американскому авианосцу с расстояния менее 600 км.

Фото: дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22МЗ (росСМИ)

Также он этот самолет нести свободно падающие бомбы, один залп которых способен накрыть площадь, равную 35 футбольным полям. Кроме того, Ту-22М3 может с 10-километровой высоты поразить одиночную бомбу в малое сооружение.

Другие характеристики:

длина - 42 м

высота - 11 м

размах крыла - от 23,3 до 34,3 м (в зависимости от угла стреловидности)

взлетная масса - 112 т

максимальная скорость - 2300 км/ч

практический потолок - 13 300 м

дальность полета - 6800 км

экипаж - 4 человека

Ракеты Х-22

Ракета Х-22 предназначена для поражения авианосцев и авианосных ударных групп посредством ядерной (специальной) или фугасно-кумулятивной (конвенционной) боевой части.

Преимущественно предлагалась в ядерном исполнении и имела большую погрешность. Однако при наведении на большую цель круговое отклонение в 200-300 метров не имеет большого значения и гарантирует 100% поражение. Для ударов по Украине оккупанты используют ракеты с фугасно-кумулятивной (неядерной) боеголовкой.

Дальнобойность этих ракет позволяет Ту-22М3 наносить удары, не заходя в радиус действия противовоздушной обороны Украины, что является существенной проблемой, но случаи поражения бортов все же были.

Радиолокационная система наведения этих ракет настолько примитивна, что может захватить на фоне земли только объект типа "отдельные промышленные сооружения". То есть даже в СССР понимали, что реальная эффективность Х-22 для удара по городам с военной точки зрения близка нулю.

Эту ракету очень тяжело перехватить. Сначала она поднимается на высоту 22,5 км, разгоняясь до 4 Маха (более 4 000 км/ч), а на терминальном участке атакует под углом на скорости 2 Маха (более 2 000 км/ч). Дальность пуска Х-22 составляет около 500 км, на практике эта дальность еще меньше из-за необходимости захватить цель радаром. Поэтому наиболее эффективным средством противодействия ракетам Х-22 является сбитие самих носителей истребительной авиацией.

Как отмечали ранее в Генштабе ВСУ, несмотря на то, что полет самолетов Ту-22М3 в сторону государственной границы Украины удается обнаружить заранее, время полета ракеты к объекту поражения составляет считанные минуты. Поэтому время на переход в укрытие после пуска ракеты остается очень мало.

Отметим, что во время полномасштабной российско-украинской войны Х-22 стала орудием многочисленных военных преступлений, совершенных оккупантами, в частности: ракетный удар по торговому центру Riviera в селе Фонтанка недалеко от Одессы, по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и в г. Днепр и другие.

Ту-95 и ракеты Х-101, Х-555, Х-55

Ту-95 (по кодификации НАТО - Bear) - стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах (серийное производство Ту-95 в базовой версии стартовало еще в 1954 году, а служба началась еще в 1956 году .Но между "базовым" Ту-95 и Ту-95МС лежит 30 лет производства и разного рода усовершенствований, около 10 серийных модификаций).

Главной задачей Ту-95 было поражение стратегических объектов глубоко в тылу врага. Позже Россия выпустила более новые версии этого самолета - Ту-95МС и Ту-95МСМ, а также Ту-160.

Из открытых источников известно, что к 2021 году у России было около 60 самолетов Ту-95МС. Издание Defense Express отмечает, что реальное количество этих стратегических бомбардировщиков РФ значительно меньше.

Фото: российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС(Getty Images)

Другие характеристики:

экипаж: 7 человек

длина: 49 м

площадь крыла: 290 кв. м

максимальная скорость: 830 км/ч

практическая дальность: 10 500 км

максимальная боевая нагрузка: 20 800 кг

Ракеты Х-101, Х-555, Х-55.

В настоящее время российская армия имеет в своем вооружении Ту-95МС и Ту-95МСМ. Если первый может нести до 6 ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, а также пускать ракеты Х-55, то более новый Ту-95МСМ может уже нести и более современную крылатую ракету, такую как Х-101.

Главная особенность этого самолета и запускаемых им ракет состоит в том, что они могут лететь тысячи километров. К примеру, дальность полета Х-555 и Х-55 - до 2500 км, а Х-101 - до 5000 км. Последняя развивает скорость до 720 км/ч.

Традиционно перед атакой этими ракетами мониторинговые группы и официальные информационные ресурсы Воздушные силы ВСУ сообщают, что с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ зафиксирован взлет енного количества стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Это значит, что у украинцев достаточно времени перейти в укрытие, пока эти самолеты достигнут рубежей пуска и соответственно проведут эти пуски и когда сама ракета (не) долетит до цели.

По оценкам экспертов, речь идет о примерно 1-1,5 часах. То есть, когда говорят "пуск Х-101" - то через час - полтора они будут в воздушном пространстве Украины. Есть время, чтобы среагировать.

Заметим, что крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 Украина может сбивать имеющимися средствами ПВО. Единственное, что не следует отвергать вред, который могут нанести обломки.

МиГ-31К и "Кинджалы"

МиГ-31 (по кодификации НАТО - Foxhound) - это советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

Перспективный самолет создавался, прежде всего, для прикрытия территории СССР от удара крылатыми ракетами со стороны Арктики, где не было сплошного радиолокационного поля.

Сегодня этот самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах. Он может работать в любое время суток и в любых погодных условиях.

Истребитель имеет большое количество модификаций. Но стоит сосредоточиться именно на МиГ-31К, который после полномасштабного вторжения Россия часто использует как инструмент террора для устрашения населения Украины и провоцирования продолжительных тревог.

Фото: истребитель МиГ-31К и ракета "Кинджал" (wikipedia.org)

Заметим, если на первых этапах тревоги вообще было по 20 минут, потому что тогда в ВКС РФ отрабатывали только взлет и посадку МиГ-31К. Потом российские летчики начали учебные полеты в течение 1,5 часов. Но осенью прошлого года россияне часто стали прибегать к дозаправке самолета в воздухе, что увеличивало время нахождения в небе этой машины. Из-за чего президент Владимир Зеленский поручал найти решение, чтобы несколькочасовые полеты МиГов не парализовали всю Украину.

И хотя точные характеристики именно МиГ-31К остаются неразглашенными, но вполне возможно взять за основу параметры обычного МиГ-31. И в официальных характеристиках от Минобороны РФ отмечено, что максимальная продолжительность полета МИГ-31 с подвесными баками составляет 3,6 часа, с дозаправкой в воздухе - 7 часов.

Другие характеристики

Масса пустого: 21 820 кг

Максимальная взлетная масса: 46750 кг

Максимальная скорость: 2,7 М

Максимальная скорость на высоте: 3000 (1500-2000 с ракетой) км/ч

Практический потолок: 20 (12-15 с ракетой) км

Масса боевой нагрузки: 3,8 тонн

Ракеты "Кинжал"

Эти истребители являются носителями Х-47М "Кинджал" и Р-37.

Х-47М "Кинджал" - это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, по внешнему виду похожий на баллистический ОТРК Искандер.

Стоит отметить, что для пуска "Кинжалов" предназначена именно отдельная модернизация МиГ-31К. Максимальная дальность поражения комплекса с МиГ-31К - 2 тысячи км. Кроме того, истребитель может нести только одну ракету "Кинджал".

Что касается Р-37, то это советская ракета класса воздух-воздух большой дальности более 300 км.

Обратим внимание, что ракета "Кинджал", которую российская пропаганда называет "гиперзвуковой и не неуязвимой для ПВО/ПРО", совсем не такова. Ведь с ней легко справляются комплексы Patriot и SAMPT-T. Это было доказано в ночь на 4 мая 2023 года. Тогда украинским военным впервые удалось сбить аэробалистический "Кинджал".

Но не следует забывать, что эта ракета несет боеголовку 500 кг и остается очень разрушительным оружием.

И плохой новостью является также то, что между объявлениями о пусках этих ракет и сообщениями о взрывах в разных регионах проходили несколько минут.

Авторы телеграмм-канала UA War Infographics подсчитали, сколько ракета "Кинжал" летит в разные города Украины. К примеру, если пуск происходит с воздушного пространства Липецкой области РФ, то до Киева она долетит за 3,2 минуты, до Чернигова и Днепра - 2,7 минуты.

Чуть больше 4 минут "Кинжал" будет лететь в Винницу - 4,1 минуты. Староконстантинова Хмельницкой области она достанется через 4,4 минуты с момента пуска, в Одессу - через 4,5 минуты.

Во Львов в случае пуска из Липецкой области РФ эта ракета будет лететь 5,4 минуты. Больше времени, чтобы дойти до укрытий, у жителей Ужгорода - 6,3 минуты.

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Несмотря на то, что украинской ПВО достаточно удачно дается бороться с российскими атаками, несмотря на их массив в последнее время, лучшим же решением проблемы с российским террором является уничтожение самих носителей смертоносных ракет, а именно самолетов ВВС РФ. Украинским Силам обороны удается сбивать вражеские "птички", а иногда и наносить удар по аэродромам врага, которые расположены как на оккупированной территории, так и в РФ. Подробно об этом РБК-Украина писало в своем материале "Площадка для атак. Как РФ использует аэродромы для войны и может ли по ним бить Украина".

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