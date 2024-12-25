В ТЦК сделали заявление о проверке военнообязанных: какие правила

Во время всеобщей мобилизации граждане Украины обязаны иметь при себе военно-учетный документ. Поскольку представители территориальных центров комплектования (ТЦК и СП), полицейские и пограничники могут их проверить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Львовского областного ТЦК и СП.

Военно-учетный документ подтверждает наличие в реестре призывников, военнообязанных и резервистов всех необходимых сведений о гражданине и его военном статусе. В частности, их оформляют в ТЦК и СП. Во время мобилизации носить его с собой должны все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Существуют следующие военно-учетные документы:

для призывников - удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов - военный билет.

Кто может проверить документ

Все граждане мужского пола от 18 до 60 лет, по требованию представителя ТЦК и СП или полицейского, должны предъявлять свой военно-учетный документ. Кроме них, документы также могут проверить представители Государственной пограничной службы Украины. В частности, в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

К тому же, проверка документов может происходить в общественных местах, домах и сооружениях; местах массового скопления людей или на блокпостах. А также по месту жительства, работы или учебы.

Проверку военно-учетных документов могут осуществлять с помощью технических приборов или средств. Представители ТЦК и СП или полицейские также имеют право использовать специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.