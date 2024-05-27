В ТЦК объяснили, что будет, если удалить "Резерв+" с телефона после обновления данных

"Если вы удалили после регистрации приложение, то вы просто удалили приложение с телефона, и это не правильно", - сказала Кузина.

Она добавила, что после того, как военнообязанный зарегистрировался в приложении "Резерв+" и обновил свои данные, его все же вызовут в ТЦК. Это сделают с помощью повестки или другим способом.

Кузина также отметила, что первые дни перехода от бумажной системы к цифровой могут оказаться проблемными, ведь большое количество пользователей установило приложение. Однако, по ее словам, специалисты устраняют все проблемы.