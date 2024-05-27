В ТЦК объяснили, что будет, если удалить "Резерв+" с телефона после обновления данных

После регистрации и обновления данных в "Резерв+" не следует удалять это приложение с телефона. Данные все равно останутся в реестре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алену Кузину в интервью "11 каналу".
"Если вы удалили после регистрации приложение, то вы просто удалили приложение с телефона, и это не правильно", - сказала Кузина.
Она добавила, что после того, как военнообязанный зарегистрировался в приложении "Резерв+" и обновил свои данные, его все же вызовут в ТЦК. Это сделают с помощью повестки или другим способом.
Кузина также отметила, что первые дни перехода от бумажной системы к цифровой могут оказаться проблемными, ведь большое количество пользователей установило приложение. Однако, по ее словам, специалисты устраняют все проблемы.
Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий обновление учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
В тот же день Минобороны запустило приложение "Резерв+". Его нужно загрузить на мобильный телефон для обновления военно-учетных данных.
Ранее РБК-Украина сообщало, что означают статусы военнообязанного в приложении "Резерв+".
Также спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин призвал военнослужащих не устанавливать "Резерв+", поскольку для них запустят альтернативное приложение.
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