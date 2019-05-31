У Цюріху сталось захоплення заручників

В Цюріху (Швейцарія) чоловік взяв у заручники двох жінок у квартирі і пригрозив застрелити їх. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.

Чоловік вів переговори з вікна з поліцією і пропонував правоохоронцям розійтися. Поліція оточила територію навколо житлового будинку. Приблизно через три години після початку місії чоловік оголосив, що через кілька хвилин здасться, але тут же відкрив вогонь.

Поліцейські увірвалися в квартиру в житловому районі на околиці Цюріха і виявили там трьох серйозно поранених: 60-річного чоловіка та двох жінок у віці 34 і 38 років. Незважаючи на негайні спроби реанімації, всі троє загинули на місці. Поліція не змогла точно визначити, чи є загиблий чоловік тим, хто тримав заручників.

Нагадаємо, 7 травня у Франції в тулузькому передмісті Бланьяк чоловік захопив заручників в тютюновій лавці. Повідомляється, що в заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця. Наголошувалось, що всі заручники - жінки.

Пізніше поліція Франції впізнала чоловіка, який захопив заручників під Тулузою, ним виявився 17-річний підліток.