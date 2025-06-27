"Эта работа любит тишину": в ОП рассказали, как обстоят дела с покупкой Patriot у США

По словам Жовквы, было "много позитивных сигналов", в том числе о возможности приобретения в США систем Patriot.

"Вы знаете, что тема продажи Patriot для Украины не первый раз поднималась президентом Украины, был этот вопрос поднят во время одного из телефонных разговоров, затем началась соответствующая работа на уровне Министерства обороны. То есть на этой встрече продолжился тот разговор, который начался ранее", - пояснил замглавы ОПУ.

Жовква добавил, что президент США Дональд Трамп во время своей пресс-конференции предположил, что поставки боеприпасов к Patriot возможны. По словам чиновника, сейчас идет работа на уровне соответствующих специалистов. Поэтому подробностей пока не будет.

"Эта работа любит тишину", - добавил Жовква.