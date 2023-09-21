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Эта поддержка - решающая. Зеленский встретился с главой Минобороны США

Четверг 21 сентября 2023 22:02
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Эта поддержка - решающая. Зеленский встретился с главой Минобороны США Фото: Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Основной темой их встречи являлось обеспечение Украины необходимой военной поддержкой для противостояния российской агрессии. В частности, поставка артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

"Эта поддержка – решающая. Соединенные Штаты – наш ключевой союзник и партнер, помогающий нам победить в войне", - сказал Зеленский.

Президент отметил, насколько сейчас для Украины важны средства ПВО и поставки боеприпасов для продолжения деоккупации украинских территорий.

Помощь Украине от США

США являются главным союзником Украины после начала полномасштабного вторжения России. Вашингтон выделил уже десятки пакетов военной помощи нашей стране.

В частности, украинским военным передавали зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерию, реактивные системы залпового огня HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, разные беспилотники.

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