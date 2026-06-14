В ЦИК Армении подвели итоги выборов: партия Пашиняна сама сформирует правительство

Согласно окончательным результатам, в нынешний состав парламента войдут только три политсилы: партия действующего премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор", а также две пророссийские партии - "Сильная Армения" миллиардера Самвела Карапетяна и блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна.

Если говорить в цифрах, то:

за проевропейский "Гражданский договор" проголосовали 49,75% избирателей (партия получит 64 мандата из 101);

за "Сильную Армению" - 23,27% (29 мандатов);

за блок "Армения" - 9,92% (12 мандатов).

К слову, количество мандатов у партии Пашиняна, по факту дает возможность самостоятельно сформировать новое правительство.

Интрига в этих выборах заключалась еще в том, проходит ли партия "Процветающая Армения" (ППА). Причина в том, что голоса ППА в результате пересчета увеличились на 147, но поскольку результаты с трех участков были признаны недействительными - то партия потеряла 222 голоса и не преодолела минимальный порог в 4%.

Однако в случае, если ЦИК решит провести повторное голосование на этих трех участках, то, скорее всего, ППА доберет недостающие несколько десятков голосов и пройдет в новый парламент.