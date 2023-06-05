Цуренко не смогла завершить матч против Свентек на "Ролан Гарросе-2023"

Roland Garros, 1/8 финала, женщины

Свентек – Цуренко – 0:0 (5:1, отказ)

Матч против первой ракетки мира длился всего 29 минут. Украинка не справилась с давлением и провалила дебютный отрезок. В свою очередь польская теннисистка выиграла четыре гейма подряд, в частности, и два брейка.

Казалось, что в пятом гейме Цуренко пришла в себя. Она провела несколько неплохих розыгрышей и сумела размочить счет на подаче соперницы. Впрочем, в следующем же гейме Свентек "под ноль" оформила третий в течение сета брейк.

Логического продолжения поединок не получил. Цуренко, еще после выигранного гейма взявшая медицинский тайм-аут из-за плохого самочувствия, сообщила судье, что не сможет продолжить матч. Как следствие, звездная полячка вышла в четвертьфинал практически без боя.

Выступление Цуренко на French Open этого года стало повторением наилучшего результата в карьере на грунтовом мэйджоре. Пять лет назад отечественная теннисистка тоже дошла до 1/8 финала. Абсолютный рекорд турниров "Большого шлема" для нее – четвертьфинал US Open в 2018-м.