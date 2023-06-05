RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цуренко не смогла завершить матч против Свентек на "Ролан Гарросе-2023"

Фото: Леся Цуренко не сумела остановить Игу Свентек (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поражением украинской теннисистки Леси Цуренко на отказе завершилась встреча в четвертом круге Открытого чемпионата Франции с полькой Игой Свентек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/8 финала, женщины

Свентек – Цуренко – 0:0 (5:1, отказ)

Матч против первой ракетки мира длился всего 29 минут. Украинка не справилась с давлением и провалила дебютный отрезок. В свою очередь польская теннисистка выиграла четыре гейма подряд, в частности, и два брейка.

Казалось, что в пятом гейме Цуренко пришла в себя. Она провела несколько неплохих розыгрышей и сумела размочить счет на подаче соперницы. Впрочем, в следующем же гейме Свентек "под ноль" оформила третий в течение сета брейк.

Логического продолжения поединок не получил. Цуренко, еще после выигранного гейма взявшая медицинский тайм-аут из-за плохого самочувствия, сообщила судье, что не сможет продолжить матч. Как следствие, звездная полячка вышла в четвертьфинал практически без боя.

Выступление Цуренко на French Open этого года стало повторением наилучшего результата в карьере на грунтовом мэйджоре. Пять лет назад отечественная теннисистка тоже дошла до 1/8 финала. Абсолютный рекорд турниров "Большого шлема" для нее – четвертьфинал US Open в 2018-м.

К слову, накануне украинка Завацкая выиграла турнир ITF в итальянской Брешии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис