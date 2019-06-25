Цуренко вийшла у другий раунд турніру в Істборні

Друга ракетка України Леся Цуренко виграла матч першого раунду турніру WTA в Істборні, обігравши представницю Казахстану Заріну Заріна Діяс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Поєдинок стартував вчора, але був вимушено перенесений через дощ. Сьогодні матч завершився перемогою українки - 6:2, 6:2.

У другому раунді Леся Цуренко зустрінеться з представницею Швеції Ребеккою Петерсон (WTA 66).

При цьому, перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася у другого раунді турніру в Великобританії Алізе Корне.

Матч проти 55 ракетки світу українка також почала ще вчора, але через дощ зустріч відбулася тільки в рамках сьогоднішнього ігрового дня. Підсумок - 6:3, 7:6(3).

Таким чином, восьма ракетка світу зазнає третьої поразки поспіль: слідом за матчем 1/16 фіналу Ролан Гаррос і на кортах Бірмінгема. Також в нинішньому році Світоліна вилітала після перших матчів на змаганнях в Брісбені, Майамі, Мадриді і Римі.

Нагадаємо, українські тенісистки послабили свої позиції в рейтингу WTA.