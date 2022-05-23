Цуренко вилетіла від першої ракетки світу на старті "Ролан Гаррос"

Досвідчена українська тенісистка не зуміла нав'язати боротьбу першій ракетці світу. Свьонтек впоралася з опором Цуренко всього за 56 хвилин.

У стартовому сеті 32-річна українка зуміла взяти два гейми (2:6). Перший вона виборола на своїй подачі, а другий – на подачі польської тенісистки. Однак, Свьонтек взяла гору на трьох своїх подачах, а також взяла три подачі Цуренко.

Друга партія ж минула при повному домінуванні першої ракетки планети. Свьонтек здобула суху перемогу (6:0), витративши на гейм усього 28 хвилин. У наступному раунді польська тенісистка може зустрітися зі ще однією українкою – Даяною Ястремською, якщо та переможе американку Елісон Ріск.