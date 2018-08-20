Цуренко піднялася на дев'ять позицій у рейтингу WTA

Світоліна залишилася на колишньому місці

Вихід до чвертьфіналу на змаганнях в Цинциннаті дозволив другій ракетці України Лесі Цуренко знову повернутися в топ-35 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), оновлена ​​версія якого була опублікована 20 серпня на офіційному сайті організації.

У США українка провела свій другий в кар'єрі поєдинок 1/4 на турнірах WTA Premier 5, де зачохлила ракетку після матчу з лідером рейтингу Сімоною Халеп.

В основній сітці в Цинциннаті також виступила Еліна Світоліна, яка як і Цуренко, вибула з боротьби після чвертьфіналу, програвши майбутній чемпіонці Кікі Бертенс. Перша ракетка України зберегла за собою сьому сходинку в рейтингу.

Рейтинг WTA (20.08.2018):

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) - 8061

2 (2). Кароліна Возняцкі (Данія) - 5975

3 (3). Слоан Стівенс (США) - 5482

4 (4). Анжеліка Кербер (Німеччина) - 5305

5 (6). Петра Квітова (Чехія) - 4840

6 (5). Каролін Гарсія (Франція) - 4725

7 (7). Еліна Світоліна (Україна) - 4555

8 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4105

9 (10). Юлія Гергес (Німеччина) - 3815

10 (11). Олена Остапенко (Латвія) - 3787

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35 (44). Леся Цуренко (Україна) - 1385

86 (86). Катерина Бондаренко (Україна) - 777

88 (90). Катерина Козлова (Україна) - 757

104 (103). Даяна Ястремкая (Україна) - 609

133 (131). Марта Костюк (Україна) - 472

136 (135). Ангеліна Калініна (Україна) - 454