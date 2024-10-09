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Цуренко на отказе вылетела из турнира в Китае

Фото: Леся Цуренко зачехлила ракетку в Ухане (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла завершить матч второго раунда Wuhan Open против польки Магди Линетт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Wuhan Open, 2-й раунд

Линетт – Цуренко – 0:0 (5:2, отказ)

 

Спортсменки провели на корте всего 31 минуту. Этого не хватило даже для полного сета. Цуренко успела сыграть 7 полных геймов, а в начале восьмого отказалась от борьбы. До этого она вызвала на корт физиотерапевта.

К моменту отказа украинка "горела" 2:5. Сначала Цуренко держалась рядом со соперницей. Однако в шестом гейме Линетт оформила брейк и получила стратегическое преимущество в счете. Представительница Украины снялась с матча из-за проблем со здоровьем на собственной подаче.

На Wuhan Open-2024 Цуренко одолела трех оппоненток. В квалификации турнира она выбила чешку Линду Фрухвиртову и российскую теннисистку Эрику Андрееву. В первом же основном круге опытная спортсменка разобралась с британкой Кэти Бултер.

Что известно о Wuhan Open

"Тысячник" Женской теннисной ассоциации с 10-летней историей. В первом розыгрыше соревнований триумфовала чешская теннисистка Петра Квитова.

Турнир этого года – седьмой. В 2020-2023 гг. титул не разыгрывали из-за пандемии COVID-19, эпицентром которой стал Ухань. Самые титулованные теннисистки на Wuhan Open – белоруска Арина Соболенко и та же Квитова (по 2 трофея). Также здесь побеждали американка Винус Уильямс и французская теннисистка Каролин Гарсия.

Честь Украины в Поднебесной продолжит защищать Марта Костюк. Ранее из турнира вылетели Даяна Ястремская (1-й раунд) и Юлия Стародубцева (финал квалификации).

К слову, ранее Стародубцева ворвалась в топ-100 рейтинга WTA.

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