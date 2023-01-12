Цуренко и Крутых выиграли квалификацию Australian Open и сыграют в основной сетке

Australian Open-2023, квалификация, финал, женщины

Жанжан – Цуренко – 0:2 (4:6, 2:6)

Australian Open-2023, квалификация, финал, мужчины

Кудла – Крутых – 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)

Опытная украинка с первых минут противостояния с француженкой Жанжан начала обмен брейками. За первый сет выигранных на подаче оппонентки геймов собралось аж 7. В частности, четыре из них оформила Цуренко, поэтому и повела по партиям.

Вторая партия в этом смысле получилась более спокойной. Начали соперницы, конечно, с обмена брейками. Но дальше украинская теннисистка позволила Жанжан взять только один гейм на своей подаче. Сама 33-летняя спортсменка выиграла 5 геймов подряд (2 брейка) и завершила решающий сет за 34 минуты.

В свою очередь путь в основной раунд для первой ракетки Украины среди мужчин оказался сложнее. Крутых уступил американцу Кудле в стартовом сете, так как много ошибался (11 непринужденных, 2 двойных). Украинец еще и проиграл стартовый и финальный гейм на своих подачах.

Зато вполне реабилитировался в следующих двух сетах. Сценарий обеих партий схож. Оба теннисиста стабильно брали свои подачи, а в середине сетов Крутых оформлял один брейк и завершал первым. Даже продолжительность партий получилась практически одинаковой – 44 и 45 минут соответственно.

Победу и первый в карьере выход в основную сетку турнира "Большого шлема" украинцу гарантировали лучшие показатели в каждом из компонентов. Он 12 раз подал навылет (Кудла – 9), имел лучший процент первой подачи и выиграл 76% мячей на первой подаче (73%).

Крутых и Цуренко присоединились к четырем украинкам, которые начнут выступления на Australian Open в первом основном раунде – Костюк, Байндль, Ястремской и Калининой. Своих соперников победители квалификации узнают со временем. Старт 1/64 финала мэйджора запланирован на 16 января.