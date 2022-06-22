Цуренко пробилася в чвертьфінал Істборна, Костюк зачохлила ракетку

WTA, Істборн, 1/8 фіналу

Цуренко – Лінетт – 7:5, 3:6, 7:5

Дарт – Костюк – 6:4, 2:6, 6:4

У матчі несіяних Цуренко витратила 2,5 години для зламу спротиву Лінетт. Досвідчена українка потужно розпочала, довівши свою перевагу в першому сеті до 5:1. Проте, програла два гейми поспіль і дозволила польці повернутися до гри.

Цуренко додала та дотиснула суперницю (7:5), але слідом доволі легко віддала другу партію (3:6). Натомість третій сет нагадав перший – українська тенісистка знову вела 5:1, але знову "погодилася" на інтригу до кінця. На щастя, сценарій повторився повністю. Цуренко перемогла та вийшла на Беатріс Хаддад у чвертьфіналі.

Інакше розгорталися події в двобої Костюк із британкою Дарт. Юна українка завзято боролася із суперницею з першого гейму й лише в кінцівці стартової партії поступилася.

Зате в другому сеті Костюк за 36 хвилин оформила 4 брейки та ззовні легко зрівняла рахунок за партіями. Однак, вирішальний сет знову виявився непростим. Українська тенісистка повернулася у боротьбу після двох програних подач (4:4), але зупинити Дарт виявилася неспроможною – 4:6 і поразка як підсумок.