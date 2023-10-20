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Цуренко с местью за украинку пробилась в полуфинал турнира в Тунисе

Фото: Леся Цуренко попала в четверку сильнейших (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Леся Цуренко одолела испанку Нурию Паррисас-Диас в рамках 1/4 финала Jasmin Open в тунисском Монастире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Jasmin Open Monastir, 1/4 финала, женщины

Цуренко – Паррисас-Диас – 2:0 (6:3, 6:2)

 

Опытная украинка разобралась с оппоненткой в двух сетах. В первом случился настоящий фестиваль брейков. Из девяти сыгранных геймов только один завершился победой подававшей теннисистки – Цуренко. Это и позволило повести в счете.

Во второй партии уроженке Ровненской области было еще проще. Теперь она гораздо увереннее заиграла на собственных подачах. В то же время, украинская теннисистка не отказалась от активной игры на "чужих". Как следствие, удалось оформить еще три брейка. Последний – "под ноль" с матчболом.

Победа над Паррисас-Диас стала особенной для отечественного тенниса. Цуренко переиграла испанскую теннисистку, которая в предыдущем раунде выбила другую украинку – Катарину Завацкую. За путевку в финал она сразится с итальянкой Ясмине Паолини.

Ранее киевлянка Снигур проиграла первый в карьере четвертьфинал на уровне WTA. Молодая украинская теннисистка потерпела неудачу в румынском Клуже. Ее соперницей была немка Корпач.

К слову, ранее подготовили анонс главных событий мира спорта в субботу и воскресенье.

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Теннис