Цуренко с местью за украинку пробилась в полуфинал турнира в Тунисе

Украинская теннисистка Леся Цуренко одолела испанку Нурию Паррисас-Диас в рамках 1/4 финала Jasmin Open в тунисском Монастире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Jasmin Open Monastir, 1/4 финала, женщины
Цуренко – Паррисас-Диас – 2:0 (6:3, 6:2)
Опытная украинка разобралась с оппоненткой в двух сетах. В первом случился настоящий фестиваль брейков. Из девяти сыгранных геймов только один завершился победой подававшей теннисистки – Цуренко. Это и позволило повести в счете.
Во второй партии уроженке Ровненской области было еще проще. Теперь она гораздо увереннее заиграла на собственных подачах. В то же время, украинская теннисистка не отказалась от активной игры на "чужих". Как следствие, удалось оформить еще три брейка. Последний – "под ноль" с матчболом.
Победа над Паррисас-Диас стала особенной для отечественного тенниса. Цуренко переиграла испанскую теннисистку, которая в предыдущем раунде выбила другую украинку – Катарину Завацкую. За путевку в финал она сразится с итальянкой Ясмине Паолини.
Ранее киевлянка Снигур проиграла первый в карьере четвертьфинал на уровне WTA. Молодая украинская теннисистка потерпела неудачу в румынском Клуже. Ее соперницей была немка Корпач.
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