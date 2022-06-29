ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Костюк поступилася Чжан і покинула Вімблдонський турнір-2022

Новость на русском →
Сполучене Королівство, Середа 29 червня 2022 16:48
Костюк поступилася Чжан і покинула Вімблдонський турнір-2022 Фото: Марта Костюк покинула турнір "Великого шолома" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Другою українкою, яка завершила виступи на цьогорічному Вімблдоні, стала Марта Костюк. Вона в двох сетах програла китаянці Шуай Чжан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, жінки, 1/32 фіналу

Чжан – Костюк – 2:0 (7:6, 6:2)

Ключовою у двобої стала перша партія. Боротьба в ній вийшла настільки запеклою, що сет тривав понад годину. Кожне здобуте очко Чжан і Костюк давалися з великими потугами. Першою брейк оформила українка аж у сьомому геймі.Натомість освідчена китаянка відповіла "взаємністю" через три.

Зрештою, сет прогнозовано перейшов у тай-брейк. Але й там відпускати одна одну опонентки не збиралися. У якийсь момент рахунок дійшов до 6:6, але тут представниця Піднебесної зуміла дотиснути юну українку та взяла першу партію.

Розчарована таким результатом Костюк у другому сеті лише окреслила боротьбу. Фактично Чжан перемогла без бою, витративши на партію всього 29 хвилин. Українка ж припустилася двох подвійних і восьми невимушених помилок і зуміла взяти всього два гейми на власній подачі...

Тим не менше, 20-річна Костюк зуміла повторити свій найкращий результат на Вімблдоні. Вона і торік зуміла дійти до другого раунду трав'яного мейджора.

До слова, напередодні Ястремська програла румунці Богдан і покинула Вімблдонський турнір.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Уимблдон
NEWS
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
DAILY
"Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом